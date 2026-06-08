Basilio García Sevilla, 08 JUN 2026 - 19:36h.

El camero presenció uno de los conciertos de Bad Bunny en Madrid

"Soon": el enigmático último mensaje de Sergio Ramos

Compartir







Sergio Ramos ha sido el gran protagonista de los últimos meses en relación al Sevilla FC. Encabezó el grupo que, hasta el momento, ha estado más cerca de conseguir comprar la propiedad de la entidad, pero a última hora cambió las condiciones y las familias de grandes accionistas declinaron seguir negociando.

El domingo 31 de mayo expiró el periodo de exclusividad del que disfrutaban, y el lunes 1 de junio el camero ofreció una rueda de prensa en un hotel sevillano en el que explicaba, desde su punto de vista, los pormenores de lo ocurrido, dejando una puerta abierta a retomar la negociación. Esa circunstancia, salvo giro radical de los acontecimientos, no se va a producir.

La misma semana en la que Sergio Ramos abandonara Torre Sevilla tras poner todas sus cartas sobre la mesa, el futbolista de Camas -aún no se ha retirado oficialmente-, estuvo presente en uno de los diez conciertos que el cantante portorriqueño Bad Bunny está ofreciendo en Madrid.

PUEDE INTERESARTE El mate pastor de Sergio Ramos

Sergio Ramos volvía a aparecer públicamente en el Estadio Metropolitano, la sede del Atlético de Madrid, la casa de uno de los clubes que más le ha sufrido durante su carrera deportiva. Recuerden, si no, el gol que marcó en la final de Champions que enfrentó a ambos equipos en Lisboa, empatando sobre la bocina, en su ‘favorito’ minuto 93.

Sergio Ramos y su historia con la canción de Bad Bunny

Al futbolista se le pudo ver disfrutando del concierto de uno de los mayores exponentes del reguetón, y además le dio sentido a una historia que subió la pasada semana, en la que utilizaba un tema de Bad Bunny (Café con ron) para ilustrar una foto con el mensaje “soon” -pronto, en inglés-, que muchos interpretaron como un guiño al sevillismo que aún espera que pueda desembarcar en el club. Lo que sucedió pronto es que el jugador estuvo en uno de los diez conciertos programados por el autor de la canción.

En el Metropolitano se le pudo ver en un ambiente de diversión acompañado de varios amigos, y también de los actores Javier Bardem y Penélope Cruz, con los que se hizo varias fotos que ha colgado en sus redes sociales.