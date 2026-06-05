Basilio García Sevilla, 05 JUN 2026 - 13:47h.

El camero ha lanzado una historia en Instagram que despierta numerosas reacciones

Cinco millones no es nada

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Sergio Ramos ha sido uno de los grandes protagonistas de los últimos meses en el Sevilla FC. Cabeza visible del grupo comprador que ha estado más cerca de hacerse con la propiedad del club, el pasado lunes salió a dar la cara ante la prensa tras haberse frustrado el proceso de venta.

El camero es muy aficionado a lanzar mensajes en las redes sociales, y el último ha levantado interés, ya que deja en el aire el futuro cercano del aún futbolista. Sergio Ramos está sin equipo desde finales de 2025, cuando salió del Rayados de Monterrey, pero no ha anunciado aún su retirada y, pese a sus 40 años, podría tener opciones de jugar alguna temporada más en la élite.

Así, ha publicado en sus historias de Instagram una fotografía suya en la que se le ve en pleno entrenamiento y bebiendo agua de una botella. Vestido con ropa de la marca que le patrocina y el número ‘93’ que ha hecho propio, acompaña la publicación con la palabra inglesa “soon”. Pronto, traducido al castellano.

Las interpretaciones a Sergio Ramos

La interpretación, como es lógico, queda al libre albedrío de cada uno. Mientras algunos creen que puede ser un regreso a los terrenos de juego, muchos sevillistas que se habían ilusionado con su llegada a la propiedad lo interpretan como el preludio a un nuevo paso por la compra del club.

En su rueda de prensa del pasado lunes, Sergio Ramos dejó abierta la posibilidad de seguir negociando con las familias de los máximos accionistas del Sevilla, pero el entorno del camero y sus abogados no han recibido respuesta alguna. El segundo plazo del pago por las acciones es el punto en discordia que ha acabado por romper una negociación que se ha alargado en el tiempo durante cinco meses.