Ángel Cotán 08 JUN 2026 - 23:03h.

El presidente de LALIGA aborda la polémica

LaLiga empezará el 15 de agosto y la jornada 1 podrá estar dividida en dos fechas

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Aún estamos en los primeros compases del mes de junio y ya hay lío con LALIGA EA Sports 2026/27. Con el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México a la vuelta de la esquina, el fútbol nacional debate por la primera jornada de la próxima edición de la competición doméstica. Javier Tebas anuncia a bombo y platillo la fecha, mientras que AFE entiende esta decisión como un claro interés comercial.

Este lunes se ha oficializado el inicio de la próxima edición de LALIGA. El fin de semana elegido es el del 15 y 16 de agosto, aunque como explica el propio presidente de la competición desde Vigo, hay excepciones.

Javier Tebas explica las excepciones de la jornada 1 de LALIGA 2026/27

En un acto en las instalaciones del Celta de Vigo, Javier Tebas ha explicado las excepciones que se podrían producir en la jornada 1 de LALIGA EA Sports 2026/27: "El primer día de la primera jornada, aquellos equipos que hayan tenido jugadores, vamos a ver el número, en semifinales o finales de esas competiciones, en este caso Mundial, se jugarían la última semana de agosto entre semana. El resto de equipos jugarían. No tiene sentido que equipos que sus jugadores hayan sido eliminados en la fase de grupos no empiecen el 14 de agosto porque se cumpliría una norma que a ver si se instaura: 21 días de vacaciones, 21 días de pretemporada para esos equipos con esos jugadores".

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Todo lo marcará el próximo Mundial, pero el presidente de LALIGA ya avanza los equipos que podrían no jugar el 15-16 de agosto y el número de partidos que espera: "Estadísticamente está claro que FC Barcelona y Real Madrid probablemente no jueguen ese fin de semana del 16 de agosto, y el Athletic Club tiene muchos jugadores con la Selección Española y esperemos que esté en semifinales o final al menos. Otros clubes pueden empezar. Al menos entre 6-7 partidos se van a jugar ese fin de semana".