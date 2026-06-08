El Mundial podrá condicionar los partidos que se disputen en la primera jornada

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Ya es oficial: LaLiga empezará el fin de semana del 15 y 16 de agosto. Así lo ha dictaminado la resolución del arbitraje a la que se han sometido LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), según ha confirmado el propio sindicato, que anteriormente no consiguió llegar a un acuerdo con el organismo presidido por Javier Tebas.

El árbitro ha fallado a favor de la propuesta de LaLiga y en contra del que hizo la AFE, que proponía empezar una semana más tarde, el 23 de agosto. Todo ello condicionado por la disputa del Mundial 2026, cuya final se disputará el 19 de julio, y teniendo en cuenta el posible impacto que podría tener en los clubes que aporten varios futbolistas a la fase final del torneo.

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Además, la jornada 1 de LaLiga podrá estar dividida en dos fechas, tal y como avanzó Javier Tebas hace ya varias semanas. En principio, los diez encuentros de Primera se disputarán durante el fin de semana del 15 y 16 de agosto, con opción como siempre de que alguno se adelante al viernes 14 de agosto.

Aún así, el organismo se reserva la posibilidad de retrasar varios partidos de la jornada 1 al martes 25, miércoles 26 o jueves 27 para aquellos clubes con un número relevante de jugadores en la fase final del Mundial. También cabe la posibilidad de retrasar algunos encuentros a los días 18, 19 y 20 de agosto, siempre a petición de los propios clubes.

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Por poner un ejemplo: si España llega a la fase final del torneo, clubes como la Real Sociedad o el Atlético se verían muy afectados, ya que sus jugadores deben tener tres semanas de vacaciones y al menos dos semanas de pretemporada. Así pues, su partido de la primera jornada se retrasaría diez días para disputarse entre la jornada 2 y la jornada 3.

El calendario de la competición se conocerá el martes 30 de junio, en un "evento especial" a las 19:00 horas en la Plaza Colón de Madrid, donde se podrán ver también todos los partidos de la selección.