El sistema de bombos es distinto al de Champions y Europa League

El Getafe no quiere pagar el precio pactado por Adrián Liso y propone una alternativa

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La Conference League de la temporada 2026/2027 va tomando forma. Este miércoles se disputa en Leipzig la final del tercer torneo europeo a nivel de clubes, con el Rayo Vallecano buscando un título histórico ante el Crystal Palace. A partir de ahí, empezará una nueva carrera con vistas a la final de 2027, que se jugará en Estambul.

En clave española, el representante será el Getafe CF. Está por ver sin con José Bordalás o sin él, pues su futuro está en el aire. El cuadro azulón finalizó LaLiga en un meritorio séptimo puesto que le permitirá jugar en Europa el próximo ejercicio, en una competición en la que, viendo los rivales, incluso podría tener serias opciones de llegar a las rondas finales, tal y como ha sucedido con el Rayo.

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Bombos de la Conference League 2026/2027

El portal FootRankings ha elaborado una predicción de cómo podrían ser los bombos de la próxima edición de la Conference League. Cabe resaltar, de nuevo, que se trata sólo de una predicción, pendiente aún de todas las rondas previas y lo que pueda suceder hasta finales de agosto, cuando se realizará el sorteo de la Fase Liga.

De momento, los seis bombos podrían estar distribuidos de la siguiente manera:

Bombo 1 : Atalanta, Braga, Rangers, Ajax, Friburgo y Mónaco.

: Atalanta, Braga, Rangers, Ajax, Friburgo y Mónaco. Bombo 2 : Copenhage, Ferencvaros, Viktoria Plzen, PAOK, Salzburgo y Qarabag.

: Copenhage, Ferencvaros, Viktoria Plzen, PAOK, Salzburgo y Qarabag. Bombo 3 : Anderlecht, Panathinaikos, Genk, Pafos, Brighton y Raków Częstochowa.

: Anderlecht, Panathinaikos, Genk, Pafos, Brighton y Raków Częstochowa. Bombo 4 : Jagiellonia, AEK Larnaca, Istambul Basaksehir, Getafe , Besiktas y Twente.

: Jagiellonia, AEK Larnaca, Istambul Basaksehir, , Besiktas y Twente. Bombo 5 : Borac, Kairat, Riga, Hajduk Split, Karvina y Ofi Crete.

: Borac, Kairat, Riga, Hajduk Split, Karvina y Ofi Crete. Bombo 6: Lillestrom, Tromso, Thun, St Gallen, Sabah y Hammarby.

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Conviene recordar que el sistema de la Conference es diferente a la Champions y la Europa League. En este caso, hay seis bombos repartidos por coeficiente y cada equipo se enfrenta a un rival de cada bombo, incluido el suyo propio, para sumar un total de seis partidos: tres como local y tres a domicilio. La Fase Liga concluye en diciembre, y no en el mes de enero, con dos jornadas menos que las dos principales competiciones europeas.

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Los posibles rivales del Getafe en Conference

Como suele ser habitual, los principales candidatos llegan desde las principales ligas del viejo continente. Pero una vez más, al igual que ha pasado este curso, lo cierto es que no hay ningún gran favorito para ganar el trofeo, a diferencia de lo que sucedió hace un año con el Chelsea.

El Brighton será el representante inglés, la Atalanta el representante italiano, el Friburgo el representante alemán y el Mónaco el representante francés. También habrá clubes de renombre como el Ajax o el Rangers, pero ningún rival realmente temible para un Getafe que, si se toma en serio la competición, podría soñar con seguir los pasos del Rayo.