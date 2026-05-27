El Getafe no quiere pagar el precio pactado por Adrián Liso y propone una alternativa

Celia Pérez 27 MAY 2026 - 11:29h.

El cuadro azulón no quiere afrontar los tres millones de euros de su opción de compra

El Zaragoza quiere pescar fichajes en el Atlético de Madrid: dos defensas en el radar y minutos con Simeone

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Con la temporada prácticamente finiquitada en el Real Zaragoza, una vez consumado su descenso a Primera RFEF, el club blanquillo pone el punto de mira en el mercado de fichajes. Lalo Arantegui ha metido la directa y ya tiene a Ibai Gómez en el club para tratar de componer un equipo de garantías para volver cuanto antes a la categoría de plata. Con los fichajes ya enfilados, el director deportivo anda pendiente también de nombres como el de Adrián Liso.

El extremo aterrizó en el Coliseum como cedido por el Real Zaragoza el pasado verano con una opción de compra de tres millones de euros por el 50% de sus derechos que el Getafe parece no tiene intención de ejecutar por el momento. Es decir, el cuadro azulón quiere contar con él, pero con una cantidad inferior a lo estipulado en dicha opción de compra.

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Según cuenta El Heraldo, los madrileños han lanzado una primera propuesta muy por debajo de los tres millones de euros. La oferta llegada hasta las oficinas blanquillas consiste en un millón y medio de euros, justo la mitad de lo establecido en la opción de compra establecida en un primer momento.

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Por el momento, parece que Getafe y Real Zaragoza están lejos de llegar a un acuerdo en estos momentos por una operación en la que el aparecen pretendientes por el jugador en Italia, Holanda y Grecia.

A pesar de que ha perdido protagonismo en el esquema azulón a final de temporada, lo cierto es que Adrián fue clave para Bordalás durante un buen tramo de la temporada. En total, esta temporada el extremo ha jugado 31 partidos con el Getafe, 28 de LALIGA y tres de Copa del Rey, sumando tres goles y tres asistencias desde que aterrizara en verano en el cuadro azulón.