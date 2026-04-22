El uno por uno y notas del Real Sociedad ante el Getafe con varios suspensos

Javi Rayo 22 ABR 2026 - 22:01h.

Ponemos nota a la Real Sociedad en la XXX ante el Getafe

Matarazzo desvela el estado físico de Guedes y cómo verá la final de Copa repetida: "con una botella de Rioja"

Compartir







La Real Sociedad ha perdido en la vuelta de LALIGA a Anoeta. Los de Pellegrino Matarazzo acusaron la resaca copera y no pudieron remontar el gol del Getafe en los primeros minutos. Estas son las notas de los jugadores txuri-urdin.

Las notas de los jugadores de la Real Sociedad

Álex Remiro (5): Poco que decir del portero de la Real. No pudo hacer nada en el gol del Getafe y tras el tanto, el conjunto azulón no volvió a rematar a puerta con lo que no tuvo ni que hacer paradas.

PUEDE INTERESARTE Las caras de 'sufrimiento' de los jugadores de la Real Sociedad tras la vuelta a los entrenamientos

Aihen Muñoz (5): Flujo partido en líneas generales del jugador vasco. No destacó ni en ataque ni en defensa pero tampoco cometió errores.

Caleta-Car (6): Buen partido del defensa croata, se echó de menos que pudiese aportar algo más en el balón parado de la Real Sociedad. Vio tarjeta amarilla por exceso de fuerza en una falta y no podrá jugar el siguiente partido.

Jon Martín (6): Partido sin errores de un Jon Martín que sigue ganando experiencia en LALIGA. Con su equipo volcado al ataque en todo momento, poco tuvo que defender a los delanteros del conjunto madrileño.

Aritz Elustondo (5): Fue sustituido al descanso, el capitán de la Real no tuvo una gran noche. Mejor en defensa que en ataque, sin alardes.

Gorrotxategi (4): Un mal despeje suyo provocó el gol del Getafe. Tampoco tuvo una gran aportación en la circulación del balón de la Real Sociedad.

Carlos Soler (7): Buen partido del ex del Valencia y el PSG. Aunque hizo un trabajo gris y que pasó desapercibido, todas las ocasiones de peligro nacían de sus botas. Repartió juego para todos lados pero esta vez estuvo menos rematador que en otros partidos.

Brais Méndez (5): Fallar el penalti condicionó claramente su nota, pese al error, sí que estuvo muy bien con el balón en las botas, moviendo el juego y creando ocasiones de peligro para sus compañeros.

Pablo Marín (5): Partido muy gris del canterano de la Real Sociedad. No estuvo tan incisivo como nos tiene acostumbrados, salió del campo antes de la hora de partido.

Take Kubo (5): El extremo japonés parece haber perdido su chispa. Si bien es cierto que ha vuelto hace poco de lesión, al ex del Real Madrid le faltó desborde y desequilibrio.

Oskarsson (4): Errático, perdido... No fue el mejor partido del delantero. Tuvo dos ocasiones muy claras ante Soria que falló y vio una amarilla infantil por subir demasiado la pierna. Matarrazo le acabó sustituyendo.

Suplentes

Aramburu (7): Superó con creces lo hecho por Aritz en la primera parte. El futbolista venezolano se sumó mucho al ataque, estuvo a punto de marcar y defendió las pocas contras que tuvo el Getafe.

Oyarzabal (5): Flojo partido desde el banquillo de un Oyarzabal que casi no aportó en ataque. El delantero español jugó por detrás de Oscarsson y no pudo rendir como delantero centro.

Barrenetxea (7): El internacional español cambió por completo el partido con su entrada. Gracias a él la Real Sociedad ganó mucha más verticalidad, pero sus compañeros no supieron transformar ese plus en ocasiones de peligro.

Wesley (): No hizo nada destacable como para recibir una nota.

Karrikaburu (-): No hizo suficiente como para recibir una nota.