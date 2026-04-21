Pablo Sánchez 21 ABR 2026 - 18:49h.

Las caras de 'sufrimiento' de los jugadores de la Real Sociedad tras la vuelta a los entrenamientos

Dejó claro cuál seguirá siendo el rol de Marrero y Remiro

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Pellegrino Matarazzo compareció ante los medios tras la resaca copera de estos días y con la mente enfocada ya en el importantísimo duelo frente al Getafe. El objetivo, alcanzar la quinta plaza. El técnico de Nueva Jersey desveló como se encuentra Gonzalo Guedes tras su lesión en la final y contó cómo se preparará para ver repetido el duelo frente al Atlético cuando llegue el momento. También habló sobre el Getafe y cómo llega el equipo tras el desgaste de estos días.

La rueda de prensa de Matarazzo

Celebración: "Mucha gente me dijo que iba a ser una celebración muy especial. Difícil describir con palabras lo que sentimos. Mucha gente feliz, pero cuando ves tantas miles de personas, es indescriptible. Fantástico. Inolvidable".

Convocatoria: "Teníamos una semana muy larga para preparar la final. Han sido dos o tres días de celebraciones, ayer tuvimos la celebracion con nuestra afición, pero los chicos se fueron a dormir a una hora temprana porque sabíamos que teníamos el partido con el Getafe. Todo el que jugó, excepto uno o dos, están disponibles. Soy muy optimista porque los chicos saben lo importante del partido de mañana y estamos preparados".

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Guedes: "Está fuera, tiene dos dolencias. No es fácil jugar así. Es muy ambicioso y dice que estará de vuelta frente al Rayo. Veremos. Es un reto, pero al mismo tiempo sabemos de la importancia de los últimos siete partidos. Tienes la oportunidad de quedar quinto, de jugar la Champions quizá, lo queremos. Estos siete partidos serán importantes de cara a tus sensaciones para acabar la temporada y comenzar la siguiente. Somos muy ambiciosos y queremos ganar todos los partidos".

Getafe: "Necesitamos un buen nivel para competir ante cualquier equipos de LaLiga. El Getafe es un equipo que maneja muy bien segundas jugadas, balones largos. Estamos preparados para luchar los duelos y para un duelo intenso".

Felicitaciones: "Mi familia me apoya desde siempre, mi mujer, mi hijo, se sacrifican muchísimo por lo que hago, por mi trabajo. Ahora en San Sebastián, antes en Alemania. Por supuesto mis padres. La familia lo primero. Afortunado de tener una familia impresionante.

Final repetida: "Para ser sincero aún no la he visto, pero la veré cuando pase un poco de tiempo y con una botella de Rioja".

Marrero y Remiro: "Estamos muy felices con Unai, un segundo portero fantástico, pero no hay dudas de que Álex es el portero número uno, lo ha hecho muy bien con nosotros en muchos partidos".

Simeone: "Creo que es porque soy muy grande, alto. Mis brazos son grandes. Parezco agresivo así. Pero son movimientos similares. No sé por qué, pero tengo que vivir con ello. En Alemania tuve problemas con eso".