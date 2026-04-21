Posibles alineaciones del Real Sociedad - Getafe para la jornada 33 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 21 ABR 2026 - 07:27h.

Real Sociedad - Getafe, las posibles alineaciones del partido de la jornada 33 de LALIGA EA Sports

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La Real Sociedad recibirá al Getafe en la que será jornada 33 de LALIGA EA Sports (la 32 comenzará a partir del viernes 24 de abril) y se disputará en Anoeta el jueves 23 de abril a las 20:00h. El encuentro enfrenta a dos rivales directos que están luchando por los mismos objetivos. La Real Sociedad viene de empatar 3 a 3 contra el Deportivo Alavés tras encajar un gol en el minuto 97 que les impediría conseguir la victoria y de ganar la final de la Copa del Rey del sábado pasado frente al Atlético de Madrid. El equipo txuri-urdin está 7º con 42 puntos, uno por encima del Getafe, su rival para esta jornada. El conjunto azulón viene de perder por 1 gol a 0 contra el Levante en el partido anterior de liga y necesita esta victoria si quiere seguir soñando con Europa. David Soria paró 2 penaltis frente al equipo granota y aún con eso el Getafe no consiguió sacar ningún punto. Los de José Bordalás son los perseguidores más cercanos de la Real Sociedad y este encuentro será decisivo para las aspiraciones de ambos.

Posible alineación de la Real Sociedad

La Real Sociedad empató a 3 frente al Deportivo Alavés en la jornada pasada de LA LIGA EA Sports. El conjunto vasco iba ganando el encuentro y en el minuto 97 un gol de Lucas Boyé les arrebató la victoria. Por otro lado, los de Pellegrino Matarazzo salieron victoriosos en la final de la Copa del Rey que el conjunto vasco disputaba contra el Atlético de Madrid. Para el partido de liga frente al Getafe, el técnico estadounidense no podrá contar con Álvaro Odriozola, lesionado hasta octubre y tampoco con Sergio Gómez, que fue expulsado contra el Alavés. Serán duda Arsen Zakharyan e Igor Zubeldia. Respecto al once, se esperan rotaciones. Luka Sucic y Brais Méndez se disputan el puesto de tercer centrocampista, Pablo Marín y Ander Barrenetxea el de banda izquierda y Orri Óskarsson y Mikel Oyarzabal el de delantero.

Posible once de la Real Sociedad frente al Getafe:

Portero: Remiro

Defensas: Aihen Muñoz, Jon Martín, Caleta-Car, Aramburu

Centrocampistas: Sucic/Brais, Gorrotxategi, Carlos Soler

Delanteros: Marín/Barrenetxea, Óskarsson/Oyarzabal, Kubo

Posible alineación del Getafe

El Getafe perdió por 1 gol a 0 frente al Levante y perdió la oportunidad de acercarse más a los puestos europeos después de los pinchazo de Real Betis, Celta de Vigo y Real Sociedad esta jornada. José Bordalás volverá al banquillo tras cumplir los dos partidos de sanción que tenía y tendrá dos bajas importantes para el partido contra la Real Sociedad: Domingos Duarte, por acumulación de tarjetas amarillas y Zaid Romero, que fue expulsado en el partido frente al Levante. Juanmi y Borja Mayoral siguen siendo dudas y se desconoce cuando volverán. Respecto al once, Bordalás suplirá las bajas en defensa con Sebastián Boselli y Abdel Abqar y la única posición que no está clara es la de tercer centrocampista donde Adrián Liso y Mario Martín se disputan la titularidad.

Posible once del Getafe frente a la Real Sociedad:

Portero: David Soria

Defensas: Iglesias, Boselli, Djené, Abqar, Femenía

Centrocampistas: Arambarri, Luis Milla, Liso/Mario Martín

Delanteros: Satriano, Luis Vázquez