Jorge Morán 05 ABR 2026 - 16:55h.

El técnico se mostró muy feliz después de vencer al Athletic

Casquero defiende a Bordalás tras no llegar al Sevilla: "Con él te crees que Akor Adams es Drogba"

Compartir







Salvación casi asegurada para el Getafe después de vencer al Athletic en el Coliseum. Los de José Bordalás demostraron ser mucho más superiores que sus rivales y ya sueñan con los puestos europeos, quedándose a tan sólo cuatro puntos de la Champions League. Una segunda vuelta espectacular de los azulones que han logrado, gracias a su entrenador y los nuevos fichajes, el dar la vuelta a la situación.

Un partido muy serio de los madrileños que Bordalás puso en valor tras el pitido final. "Hay que poner en valor el compromiso de este equipo porque ha sido un año difícil. Ahora estamos disfrutando de buenos resultados, de ver como el equipo compite en cada partido y solo felicitar a estos chicos", comenzó diciendo en Movistar +.

PUEDE INTERESARTE El cambio de norma de la RFEF que reduce las sanciones por protesta de los entrenadores

José Bordalás y su futuro

El técnico elogió al Athletic para destacas el gran trabajo de los suyos. "Venía de una victoria, un equipo competitivo, histórico. Su objetivo es estar en Europa, ha sido partido complicado y lo hemos sacado adelante aunque con dificultades. Los jugadores han acusado el cambio de temperatura, trabajo excepcional", explicó.

"Habíamos trabajado de llevar el balón fuera y buscar los espacios por fuera y llegar zona de remate. Tenemos buenos rematadores. El Athletic es el equipo que más centros hace y es peligroso en esa faceta. Hemos fijado y defendido muy bien, la verdad que es una temporada de mucho mérito. Pensamos en el siguiente partido y estamos disfrutando el momento", señaló.

Un Getafe que ha pasado de luchar por el descenso a soñar con Europa. "Tranquilizante tener 41 puntos porque en enero estábamos preocupados de la falta de efectivos. Teníamos dificultades, pero estos chicos y gracias a los fichajes, hemos mejorado", señaló antes de dejar abierta la puerta a su continuidad.

"Queremos estar centrados en el siguiente partido, disfrutar del momento, no me preocupa el futuro. Hay confianza con el club y con mi presidente, al que tengo un cariño especial. A la afición que me quiere y han sabido reconocer el sacrificio de estos años", zanjó.