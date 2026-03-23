El cambio de norma del CTA que reduce las sanciones por protesta de los entrenadores

Miguel Casado 23 MAR 2026 - 17:07h.

Mr. Asubío nos cuenta el cambio en el reglamento del CTA

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El CTA ha llevado un cambio en una norma del reglamento que afecta de manera directa a los entrenadores y miembros de cuerpo técnico de los equipos cuando son expulsados por protestar las decisiones de los colegiados.

De manera reciente, José Bordalás fue expulsado en el partido frente al RCD Espanyol por este motivo, así como Matías Almeyda, ya exentrenador del Sevilla, ante el Alavés en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Pues tal y como nos ha explicado el colaborador de ElDesmarque y exárbitro Mr. Asubío, ahora el número de partidos que tendrán que ver desde la grada se reduce.

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"El pasado jueves 19 de marzo hubo un cambio disciplinario a la hora de poder sancionar las protestas de entrenadores, médicos, ATS, fisioterapeutas, segundos entrenadores... Siempre que veíamos a un entrenador, a alguien del staff técnico expulsado, mínimo, eran dos partidos de sanción. Con este cambio estas sanciones se saldarán con solamente un partido", exponía el gallego.

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El cambio en la norma del CTA con los entrenadores

Así lo refleja el cambio en la redacción de los artículos. Hasta ahora, en el Reglamento Disciplinario figuraban los siguientes términos: "Protestar al/a la árbitro/as principal, a los/as asistentes/as o al/la cuarto/a árbitro/a, siempre que no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes"

Pero ahora esas cifras han cambiado, indicándose que "se sancionará de uno a tres partidos de suspensión o por tiempo de hasta un mes".

Por norma general, como explica Mr. Asubío, la sanción siempre va a ser la mínima, que con el nuevo reglamento es de un partido. "Así que cada vez que veamos a un entrenador expulsado ya no van a ser dos partidos y sí va a ser solamente un partido de castigo a los entrenadores y staffs técnicos", resume el protagonista del vídeo que encabeza esta noticia.

Con Almeyda ya se vio reflejada esta reducción del castigo. "Primero tuvo siete. Después el TAS le rebajó la sanción a seis y más tarde se le bajaron a cinco por este cambio reglamentario en el código disciplinario", detalla Mr. Asubío.