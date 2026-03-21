Celia Pérez 21 MAR 2026 - 19:23h.

El técnico azulón ha valorado la victoria de su equipo

Uno por uno del Getafe ante el Espanyol en LALIGA: notas de los de José Bordalás en el RCDE Stadium

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El Getafe sumo este sábado una victoria importante ante el Espanyol para colocarse con 38 puntos y en octava posición. Los goles de Duarte y Arambarri valieron tres puntos en un duelo que no estuvo exento de la tensión en el tramo final. Los pericos reclamaron un penalti sobre Jofre Carreras, no señalado, Bordalás acabó expulsado y hubo otra enorme parada de Soria ante Kike García. Sobre la victoria y de lo que ha ocurrido en el partido ha hablado el técnico azulón ante los micrófonos de DAZN.

Paradón de David Soria: "No me ha dado tiempo a verlo porque me han expulsado y creo que es injusto. No lo merezco y confío en que me quitarán la tarjeta".

Qué ha pasado en la expulsión: "Las imágenes se verán y todo el mundo verá que no he hecho absolutamente nada para ser expulsado".

Sensaciones del partido: "Ellos son un equipo buen equipo a pesar de las jornadas que llevan sin ganar. Han merecido mejores resultados, no tengo ninguna duda. Hoy era un partido difícil para todos. Para el árbitro también, creo que ha hecho un gran partido porque estaba el ambiente muy cargado. Ha sido un partido difícil, dos equipos que querían ganar. Ha estado muy acertado en todas las decisiones. Nos ha costado porque nos han hecho una presión muy buena. Hemos tenido dificultades, pero el equipo ha dado la cara. No era un partido fácil ni mucho menos y lo hemos sacado adelante, no sin sufrimiento porque el Espanyol es un gran equipo. Tenemos 38 puntos es un auténtica barbaridad a pesar de las dificultades durante toda la temporada".

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Expulsión: "Como he dicho es injusto. Hace mucho tiempo que yo apenas me dirijo a los árbitros. Respeto mucho la labor de todos porque sé que es difícil. No hago absolutamente nada para que se produzca. Creo que es inmerecida".

Luis Milla: "Es una suerte tener estos jugadores. Tener a Luis, le tenemos un cariño muy grande. Lo quiero muchísimo, es una suerte tenerle. No solo como futbolista, sino como persona, como compañero. Me alegro mucho por él. Y por Domingos, que ha hecho gol. Y sobre todo por el equipo. Ha vuelto a conseguir una victoria difícil".