Miguel Casado 23 MAR 2026 - 14:16h.

El uruguayo fue expulsado por una entrada sobre Álex Baena

Cuántos penaltis a favor lleva el Real Madrid esta temporada y cómo habrían acabado sus partidos sin señalarlos

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Una de las acciones que marcó el derbi entre Real Madrid y Atlético de este domingo fue la expulsión a Fede Valverde. El centrocampista uruguayo cometió una dura falta sobre Álex Baena que Munuera Montero sancionó con una tarjeta roja directa por, como explicó a Álvaro Arbeloa, "no jugar el balón. Va por detrás y la única intención que tiene es derribarlo con fuerza excesiva".

El acta arbitral recogía también esos términos en la redacción de la acción, "dar una patada a un adversario, sin estar a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva", y ahora el club blanco espera la sanción que le puedan imponer a su futbolista. Probablemente de dos partidos.

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Como ha podido saber ElDesmarque, la entidad merengue recurrirá la tarjeta roja al Comité de Competición, ya que entienden que no es justa y, por tanto, Fede no debe ser sancionado. Aunque lo cierto es que lo harán sin muchas expectativas, pues saben que este tipo de decisiones basadas en la apreciación e interpretación del árbitro no suelen tener vuelta de hoja.

El reproche del Real Madrid a Munuera Montero

En el seno madridista, consideran que la decisión de Munuera Montero vino motivada por el contexto en que se produce la falta, más que por la acción en sí. Todo el mundo es consciente de las rencillas que existen entre Fede Valverde y Baena desde hace varias temporadas y las fuentes consultadas deslizan que si en vez del '10' del Atlético de Madrid, el protagonista hubiese sido cualquier otro compañero suyo, simplemente se hubiese amonestado al charrúa.

Por ello, el reproche al colegiado va en ese sentido: no haberse aislado de hechos anteriores para impartir justicia en esa entrada.

Si todo va como el club blanco prevé, el centrocampista no jugará los dos primeros encuentros ligueros tras el parón de selecciones, ante el Mallorca en Son Moix y en la visita del Girona al Bernabéu.