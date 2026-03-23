Diego Páez de Roque Madrid, 23 MAR 2026 - 10:13h.

Los jugadores blancos se pronunciaron en redes sociales

Arbeloa agradece las explicaciones de Munuera Montero, pero no las comparte: "En directo te parece una cosa"

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El Real Madrid se impuso en el derbi de la capital de España. Álvaro Arbeloa consiguió llevarse su primer enfrentamiento contra el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, pocas semanas después de eliminar a José Mourinho y Pep Guardiola en la Champions League.

Fue un encuentro reñido, donde los locales tuvieron que remontar tras el tanto inicial de Ademola Lookman y terminar de despegarse en el marcador con el gol final de Vinicius Jr. Los jugadores blancos celebraron la victoria en el césped junto a su afición, conscientes de la importancia de la misma.

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Lo más importante para el Real Madrid es que después de los tres puntos de ayer, consiguen mantener la distancia con el Barcelona por el liderato de LALIGA. A su vez, lograron romper una racha muy negativa contra el Atlético en la competición doméstica.

Y es que el club blanco no ganaba a los rojiblancos en LALIGA desde el 18 de septiembre de 2022, donde se impusieron por 1-2 en el Metropolitano. En el Bernabéu, la última victoria fue el 12 de diciembre de 2021.

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El Real Madrid saca pecho

Es por ello que, tras el choque, muchos jugadores del Real Madrid compartieron mensajes en sus redes sociales sacando pecho por la reciente victoria. Vinicius, el mejor jugador del partido gracias a sus dos goles, presumió de equipo en la capital. "Madrid hay uno solo", escribió en su perfil de Instagram. Muchos de sus compañeros respondieron a su publicación, pero no fue el único que se pronunció.

Dani Carvajal, capitán anoche en el Bernabéu, destacó el "carácter, equipo y respeto por este escudo". "El derbi se queda en casa. Seguimos. ¡Hala Madrid!", escribió.

Otros compartieron comentarios más cortos pero siguiendo en la misma línea, como Valverde con su "siempre Real Madrid", Arda Güler y su "Madrid es blanco. Como siempre", Tchouaméni con "¡Nuestra ciudad!" o Dean Huijsen, que únicamente escribió la palabra Madrid con un corazón en blanco.