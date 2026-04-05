Jorge Morán 05 ABR 2026 - 15:55h.

ElDesmarque te trae las notas de los futbolistas del Getafe

El Getafe cierra el fichaje de Martín Satriano en propiedad

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El Getafe está muy cerca de conseguir la salvación después de vencer al Athletic en la jornada 30 de LALIGA EA SPORTS. Un partido en el que los de Bordalás sufrieron para lograr los tres puntos ante un club vasco en el que lo más destacado fue la vuelta de Yeray.

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Notas de los jugadores del Getafe

David Soria (5) : Apenas tuvo trabajo, pero estuvo muy seguro en las pocas acciones en las que tuvo que intervenir.

: Apenas tuvo trabajo, pero estuvo muy seguro en las pocas acciones en las que tuvo que intervenir. Djené (5) : Vio amarilla muy pronto y eso le condicionó. Pese a ello, es un seguro en el centro de la defensa y volvió a mostrar contundencia en todos los ataques de los vascos.

: Vio amarilla muy pronto y eso le condicionó. Pese a ello, es un seguro en el centro de la defensa y volvió a mostrar contundencia en todos los ataques de los vascos. Duarte (6) : Aunque a punto estuvo de marcharse lesionado, lo dejó todo por su equipo y estuvo muy contundente en los cortes.

: Aunque a punto estuvo de marcharse lesionado, lo dejó todo por su equipo y estuvo muy contundente en los cortes. Zaid Romero (7) : Un futbolista perfecto para Bordalás. Aporta en ataque y lo hace todo bien en la defensa.

: Un futbolista perfecto para Bordalás. Aporta en ataque y lo hace todo bien en la defensa. Boselli (6) : Su centro con la izquierda supuso el primer gol de los suyos. Un jugador completo y un todoterreno en el centro del campo.

: Su centro con la izquierda supuso el primer gol de los suyos. Un jugador completo y un todoterreno en el centro del campo. Juan Iglesias (5) : Se ha vuelto a ganar la confianza de su entrenador con la seguridad que da en todas sus acciones.

: Se ha vuelto a ganar la confianza de su entrenador con la seguridad que da en todas sus acciones. Luis Milla (6) : Es el mejor de su equipo. Hace jugar, organiza, filtra balones y tiene un guante en el pie derecho que es una bendición para los suyos.

: Es el mejor de su equipo. Hace jugar, organiza, filtra balones y tiene un guante en el pie derecho que es una bendición para los suyos. Arambarri (6) : Destructor de cualquier balón que lleven los rivales, es el pilar del centro del campo de José Bordalás.

: Destructor de cualquier balón que lleven los rivales, es el pilar del centro del campo de José Bordalás. Adrián Liso (5) : Fue de lo más desapercibido de su equipo y apenas generó peligro por su banda.

: Fue de lo más desapercibido de su equipo y apenas generó peligro por su banda. Martín Satriano (8) : El uruguayo ha caído de pie en Getafe y volvió a ser decisivo en el ataque. El delantero aprovechó un gran centro y el rechace del portero para 'regalar' el gol a Luis Vázquez, quién acabó tocando la pelota antes de entrar en la portería. También cerró la victoria con un tanto en el último minuto.

: El uruguayo ha caído de pie en Getafe y volvió a ser decisivo en el ataque. El delantero aprovechó un gran centro y el rechace del portero para 'regalar' el gol a Luis Vázquez, quién acabó tocando la pelota antes de entrar en la portería. También cerró la victoria con un tanto en el último minuto. Luis Vázquez (6): Aunque lo hizo sin querer, suyo es el primero gol del Getafe ante el Athletic. Un futbolista que se mueve en la zona de ataque con gran inteligencia, luchando contra los defensas, cayendo a la banda y siempre dando opciones para sus compañeros.

Suplentes del Getafe