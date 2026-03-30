El Getafe cierra el fichaje de Martín Satriano en propiedad

Pablo Sánchez 30 MAR 2026 - 18:37h.

La combinación con la que 10 equipos españoles podrían jugar en Europa el próximo año

Llegó cedido en enero

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El Getafe, después de un ilusionante último tramo de temporada, sigue construyendo su futuro. En las últimas horas cerró el fichaje en propiedad hasta 2030 de Martín Satriano, delantero que llegó cedido desde el Olimpique de Lyon el pasado mes de enero. En apenas tres meses su impacto ha sido meteórico, con un buen puñado de partidos disputados y hasta tres goles en casi 900 minutos.

Su buen hacer y el convencimiento del cuerpo técnico en que es la pieza idónea para apuntalar el ataque las próximas temporadas han servido para negociar un fichaje en propiedad que ya es una realidad.

Después de tres victorias en los últimos cinco partidos, el Getafe es octavo con 38 puntos, 10 por encima de los puestos de descenso y en plena pelea por posiciones europeas.

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El comunicado del Getafe

Este ha sido el comunicado emitido por el Getafe para anunciar el fichaje de Martín Satriano en propiedad.

El Getafe CF y el Olympique de Lyon llegan a un acuerdo para el traspaso de Martín Satriano por el club azulón hasta junio de 2030. El delantero uruguayo, que llegó cedido en este mercado de invierno, ha tenido un gran impacto desde que aterrizó en el Coliseum y ha anotado tres goles ante Villarreal, Real Madrid y Real Betis en 884 minutos jugados en 10 encuentros oficiales.