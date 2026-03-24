Javier Casquero, exjugador del Sevilla, presume de Bordalás
Lo que pudo ser y nunca fue. Lo que podría haber firmado y nunca se firmó. José Bordalás, como contábamos hace meses, fue una de las grandes opciones del Sevilla para dirigir al equipo esta temporada, pero Antonio Cordón y Del Nido Carrasco apostaron por Matías Almeyda. La arriesgada decisión no ha salido bien y ahora, con Luis García Plaza esperando para firmar su nuevo contrato, exjugadores como Casquero apuntan una de las claves de lo que podría haber sucedido en Nervión: "Con él, Akor Adams te crees que es Drogba".
Se encendía el debate en Radio MARCA sobre el trabajo de Matías Almeyda cuando el periodista Miguel Quintana argumentaba que el Sevilla no tenía plantilla para estar en posiciones más altas, situación que Casquero frenaba rápidamente: "El Getafe no tiene mejor equipo".
"Claro, pero el Getafe es trampa", decía Quintana en referencia a Bordalás explicando que "tiene a un hombre que..." siendo interrumpido por Casquero. "Tiene un hombre que te cogé a Lucién Agoumé y te crees que es Vieira, te coge a Akor Adams y te crees que es Drogba...".
Por desgracia para el Sevilla, José Bordalás ha conseguido, otra vez, colocar al Getafe en mitad de tabla de manera cómoda, mientras que Matías Almeyda, apuesta sevillista por delante del técnico azulón, ha tenido que ser cesado a falta de nueve jornadas.
Casquero lo tenía claro, pero la comparativa, el análisis, de momento seguirá siendo irreal en un Sevilla que hasta en tres ocasiones ha negociado con José Bordalás sin aceptar nunca las peticiones de un entrenador que, no hace demasiado, estaba loco por entrenar en el Sánchez-Pizjuán.