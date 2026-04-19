Alberto Cercós García 19 ABR 2026 - 18:32h.

El presidente de la Real Sociedad, entre broma y broma, pide aplazar el partido del miércoles ante el Getafe

La celebración de la Real Sociedad en La Cartuja con el himno en comunión con la afición

Compartir







La fiesta que se está llevando a cabo en San Sebastián este domingo puede calificarse como histórica. Nada tiene que ver con la Copa del Rey que la Real Sociedad ganó en 2021. En esta ocasión, tanto afición como jugadores están disfrutando al máximo todo lo que tiene que ver con el haber vencido al Atlético de Madrid: desde que terminó el partido en La Cartuja, hasta la noche de Sevilla, terminando por aterrizar en San Sebastián con jugadores algo perjudicados. Es por ello que su presidente, Jokin Aperribay, no tardó ni un instante en lanzar una propuesta muy concreta: aplazar el partido que los 'txuri-urdines' tienen el próximo miércoles ante el Getafe.

"Hemos ido en todo momento empatados o por delante, incluso en el primer penalti que ha parado Marrero. Soy de los que tiene mucho orgullo de Zubieta, pero el mejor reconocimiento de Zubieta es que la Real tiene equipo en Segunda División, cosa que ahora mismo no tiene nadie más. Eso es Zubieta en estado puro. A partir de ahí, cuando los jugadores son del primer equipo no me gusta distinguir. Todos son jugadores del primer equipo. Todo el club teníamos confianza en Marrero. Primero, en Álex Remiro, que hay que agradecerle el temporadón y las temporadas que está haciendo en la Real, la relación con Unai y la semifinal que hizo, que estuvo extraordinario. Tenemos porteros muy buenos", contaba el presidente en Movistar tras ganar la Copa y poniendo en valor el trabajo de la cantera.

PUEDE INTERESARTE Mikel Oyarzabal no falla a su cita con las finales y se convierte en un talismán: seis de seis

Jokin Aperribay y una petición muy concreta

También tuvo palabras para Pellegrino Matarazzo y Mikel Oyarzabal, dos nombres importantísimos en la consecución de la Copa del Rey. "Quiero agradecerle de corazón a Matarazzo que esté con nosotros y que siga así por mucho tiempo. Y Oyarzabal es extraordinario como futbolista y como persona, la Real tiene un grandísimo capitán, también el resto de los jugadores, a muchos de ellos les he visto empezar cuando eran niños y la verdad que me hace mucha ilusión lo que están consiguiendo", resumía Aperribay.

Pero entre tanta fiesta, lo deportivo no cesa. Y la Real Sociedad tiene en pocos días un compromiso liguero muy importante en Anoeta: reciben al Getafe en plena lucha por terminar entre los cinco primeros de LaLiga. Por eso, Jokin no duda en intentar lo imposible; en aplazar el choque. "Lo primero, a ver si nos aplazan el partido el miércoles porque no sé cómo vamos a llegar. Hay que celebrar. La Real no gana un título todos los años", zanjaba.