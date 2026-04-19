La imagen de la final: el llanto de Jokin Aperribay tras conseguir la Copa del Rey

Andrea Esteban 19 ABR 2026 - 00:41h.

La Real Sociedad conquista su cuarta Copa del Rey

El uno por uno de la Real Sociedad en la final de Copa con tres sobresalientes en un equipo campeón

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La Real Sociedad volvió a tocar el cielo en Sevilla. Con Mikel Oyarzabal levantando la Copa al cielo y desatando la locura en La Cartuja, hubo una imagen que lo explicó todo: las lágrimas de Jokin Aperribay. El presidente txuri-urdin no pudo contener la emoción en un momento que ya forma parte de la historia del club.

El instante que lo resume todo

Mientras los jugadores celebraban sobre el césped, Aperribay se dejaba llevar. Sin filtros, sin protocolo. Solo emoción.

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La escena llegó justo cuando Oyarzabal alzó el trofeo y confirmó la cuarta Copa del Rey para la Real. En ese instante, el presidente rompió a llorar, consciente del camino recorrido y del significado del título.

No era una celebración más. Era una liberación. Una catarsis.

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De la tensión a la gloria

La final había sido una montaña rusa. Pero el desenlace desató una fiesta total en el club donostiarra: jugadores abrazándose, sonrisas en el banquillo y una sensación de historia cumplida.

En medio de ese caos de felicidad, la imagen de Aperribay destacó por encima de todas. Representaba algo más que un título: años de trabajo, de crecimiento y de apuesta por un proyecto que ahora toca el cielo.

Porque mientras Oyarzabal levantaba la Copa… Aperribay lloraba. Y en esas lágrimas estaba toda la Real Sociedad.