David Soria detuvo dos penaltis, pero fue insuficiente

José Bordalás, a porrazos y mandando callar desde un palco a la afición del Levante

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El Getafe CF ha caído derrotado ante el Levante UD (1-0) para cerrar la jornada 31 de LaLiga EA Sports. El cuadro azulón, esta vez de rojo, mostró una imagen muy pobre en el Ciutat de Valencia y sólo David Soria, que paró dos penaltis, evitó una derrota aún mayor.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del Getafe CF en su visita al Levante.

David Soria (9): ¡paró dos penaltis! Uno a Dela en el 60', otro a Iván Romero en el 92'. Poco pudo hacer en el gol de Carlos Espí, pero no todos los días se paran dos penas máximas.

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Kiko Femenía (4): de lateral, carrilero o extremo, según requiriera Bordalás en cada momento. Señalado junto a Luis Milla en la acción del 1-0.

Abqar (5): cumplió atrás en líneas generales, con un 4/7 en duelos y 5 despejes. Sustituido en el 70' para que Davinchi ocupara su lugar.

Domingos Duarte (4): estaba haciendo un buen partido desde el eje, correcto en los cruces y liderando la zaga, pero cometió un penalti absurdo a la hora de encuentro que luego paró David Soria pero pudo costar el partido a los suyos.

Zaid Romero (4): estaba siendo con diferencia el mejor en defensa, especialmente certero en el juego aéreo y acudiendo a las ayudas al lateral, pero salió en la foto del gol granota y acabó expulsado tras protestar un penalti en el descuento.

Juan Iglesias (4): Tunde le hizo un par de líos al inicio y Bordalás le cambió varias veces de banda.

Adrián Liso (4): arrancó por la derecha, se ubicó un rato por la izquierda para tapar a Tunde, volvió luego a la derecha y acabó sustituido en el 70'. Inoperante en ataque, ocho pérdidas en sus pocas intervenciones.

Djené (6): cumplió en esa posición de '5', cortando ataques e incluso sacando la pelota desde atrás. No habla muy bien del Getafe que el togolés sea de los mejores. Sustituido en el 87' tras el 1-0.

Luis Milla (3): muy desacertado en sus pocas acciones con balón y señalado en su cobertura por la derecha en el gol del Levante.

Satriano (4): empezó de extremo zurdo y acabó de delantero. Un regate espectacular que acabó en nada en el primer tiempo y nada más.

Luis Vázquez (4): completamente aislado en ataque. Vio una amarilla a los 8 segundos del segundo tiempo, se durmió en una gran ocasión en el 50', se jugó la segunda amarilla en el 53' y Bordalás le mandó al banquillo en el 55'.

Sustituciones del Getafe ante el Levante

Mario Marín (4): entró en el 55' por Luis Vázquez y pasó completamente inadvertido.

Davinchi (4): sustituyó a Abqar en el 70', volvió a jugar más de seis meses después. Llegó tarde a la cobertura desde el lateral en el 1-0, aunque no fue el gran culpable.

Birmancevic (4): tocó la pelota cinco en casi 30 minutos. ¡Cinco veces!

Kamara (SC): sustituyó a Djené en el 87' y no le dio tiempo a nada.

Boselli (0): entró en el 87' y regaló un penalti en el 89' que a su vez propició la expulsión de Zaid Romero.