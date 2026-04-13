El técnico del Getafe CF se picó con la hinchada local

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José Bordalás ha tenido un pique con la afición del Levante UD durante el partido disputado este lunes en el Ciutat de Valencia. El técnico del Getafe CF pegó varios porrazos a su cristalera e incluso mandó a callar a algunos hinchas que estaban cerca de su ubicación, ya que no pudo ver el encuentro desde el terreno de juego debido a una sanción.

Todo ocurrió cuando apenas se habían disputado 9 minutos de encuentro. Alejandro Quintero González expulsó con roja directa a Carlos Espí tras una entrada sobre Djené en el centro del campo, pero Pablo González Fuertes le llamó desde el VAR para que revisara la acción en el monitor. Finalmente, tras ver varias repeticiones, el colegiado dejó la acción en tarjeta amarilla para el jugador granota.

En ese momento, Bordalás tuvo sus más y sus menos con la afición. Tal y como captaron las cámaras de Dazn, primero pegó varios porrazos a la mampara del palco en el que estaba ubicado. En ese momento, los hinchas que estaban más cerca se dieron la vuelta, entre risas, sorprendidos por lo que estaban presenciando. Luego, Bordalás mandó se puso el dedo en la boca, mandándoles a callar.

José Bordalás y Luís Castro, desde el palco

El técnico del Getafe ha cumplido este lunes su segundo partido de sanción tras ser expulsado el pasado 21 de marzo en el partido ante el Espanyol "por actitud agresiva", según recogió el colegiado Isidro Díaz de Mera en su acta. Le cayeron dos encuentros de suspensión y tampoco pudo estar la semana pasada ante el Athletic, pero reaparecerá en la próxima jornada frente a la Real Sociedad.

Luís Castro, por su parte, ha tenido que ver el partido también desde un palco por sanción, aunque en su caso por acumulación de tarjetas. Vio su quinta amarilla del curso hace una semana ante la Real y podrá reaparecer sobre el terreno de juego en la próxima fecha, frente al Sevilla.