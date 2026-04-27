Séptima derrota seguida del cuadro amarillo, que se queda a sólo 2 puntos del descenso

El acta del Huesca-Zaragoza tras el puñetazo de Andrada a Pulido

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El Cádiz CF sigue en caída libre. Ni siquiera la llegada de Imanol Idiakez al banquillo ha hecho reaccionar al cuadro amarillo, que ha cerrado la jornada 37 de LaLiga Hypermotion con una derrota en casa ante la UD Las Palmas (1-2). Se trata de la séptima derrota consecutiva del equipo andaluz, que ha perdido 14 de los 16 encuentros de la segunda vuelta, lo que le deja a sólo 2 puntos de los puestos de descenso. Un resultado que da alas a los cuatro equipos que ocupan las cuatro últimas plazas, entre ellos el Real Zaragoza.

Y eso que este lunes arrancó ganando. Joaquín adelantó al Cádiz a los 4 minutos, pero Las Palmas volteó el marcador gracias a un doblete de Kirian, quien firmó el empate a los 15 minutos y el segundo tanto mediada la segunda mitad. Por si fuera poco, Kovacevic acabó expulsado con roja directa en el tramo final tras una fea entrada, un síntoma más de equipo desquiciado.

Clasificación de LaLiga Hypermotion tras la derrota del Cádiz

Con todo esto, la situación del Cádiz sigue agravándose. Instalado en 38 puntos, con dos cambios de entrenador y sólo una victoria en toda la segunda vuelta, el cuadro amarillo se queda a sólo 2 puntos de los puestos de descenso, que ahora mismo los marca el Huesca tras su triunfo en el derbi ante el Real Zaragoza.

Eso sí, tanto el Huesca como el Mirandés están empatados a 36 puntos, por lo que tienen opción de salir del descenso en la próxima jornada. No anda lejos el Real Zaragoza, que suma cinco jornadas sin ganar pero tiene 35 puntos, por lo que está a una victoria de poder escapar de la quema. Algo más complicado lo tiene la Cultural y Deportiva Leonesa con 32 puntos, a 6 del Cádiz.

Quedan cinco jornadas para concluir el campeonato regular. Es decir, 15 puntos en juego. Y mucho por decidir. De hecho, el próximo sábado se disputará un Cultural Leonesa-Cádiz que puede ser decisivo en esa lucha por la permanencia. En la próxima jornada también se jugarán el Zaragoza-Granada, el Deportivo-Leganés, el Racing-Huesca, el Sanse-Burgos, Las Palmas-Valladolid y Almería-Mirandés.