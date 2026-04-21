Pablo Sánchez 21 ABR 2026 - 23:58h.

La postura del Cádiz CF ante la posible destitución de Sergio González

Los malos resultados agravan la situación del equipo

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La agónica situación que vive el Cádiz, a solo tres puntos del descenso en esta recta final de curso en LALIGA HYPERMOTION, ha llevado al club a tomar una decisión clave en el banquillo. El futuro de Sergio González parece estar lejos del Nuevo Mirandilla. Pese a que la intención del club era mantenerlo al menos hasta la próxima semana frente a la UD Las Palmas, los malos resultados apuntan a que en las próximas horas saldrá del club.

Tal y como informa El Territorio Cadista, Sergio González está muy cerca de salir del Cádiz apenas unas jornadas después de volver al club para suplir a Gaizka Garitano, quien había sido destituido previamente por los mismos motivos. El club ya maneja varios nombres, entre los tendrá que elegir al que será el encargado de dirigir al equipo hasta el final de temporada y lograr el difícil objetivo de la salvación a tenor de los últimos acontecimientos.

El favorito para llegar al Cádiz

El primer movimiento que ha llevado a cabo el club ha sido el de cambiar el entrenamiento matinal de este miércoles a la tarde, por lo que todo apunta a que durante la matinal habrá movimientos en las oficinas del club. En estos momentos, segun informa la cuenta de X @solofichajes123, el mejor posicionado para llegar al banquillo amarillo es Imanol Idiakez.

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Otros de los nombres que maneja la directiva cadista son los de Joaquín Caparrós, Manolo Jiménez o el propio entrenador del filial, Rubio. Las próximas horas será clave para conocer el futuro del banquillo del Cádiz y de quién será el encargado de enderezar la nave amarilla para lograr la salvación en LALIGA HYPERMOTION.