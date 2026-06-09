El nuevo entrenador Elche CF, casi cerrado con cambio de planes

Avanzan las negociaciones por el sustituto de Eder Sarabia

Ofrecen 22 millones de euros para dejar al Elche CF sin delanteros

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Los banquillos de LaLiga van cogiendo forma. La mitad de los equipos de Primera División están llamados a tener un nuevo líder al frente del equipo el próximo curso. Entre ellos está el Elche CF, que tras conseguir la permanencia en la máxima categoría se encontró con la sorprendente decisión de Eder Sarabia, quien anunció su adiós para tomarse un año sabático. A partir de ahí, empezó un casting que ya parece llegar a su fin.

Christian Bragarni ha ido valorando distintos nombres, pero la idea parecía clara: querían un técnico cuyo fútbol tuviera las máximas semejanzas con el estilo de Sarabia. Un perfil muy marcado que excluía a candidatos como por ejemplo José Bordalás y catapultaban a otros como Xavier García Pimienta, que está sin equipo desde que fue destituido del Sevilla hace poco más de un año, o Iván Ania, que tiene contrato con el Córdoba y, pese a perfilarse como favorito hace unos días, lo tiene más complicado para salir.

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Finalmente, y a falta de confirmación oficial, todo apunta a que García Pimienta se convertirá en el nuevo entrenador del Elche. Según informa el diario Información, el catalán ya se ha reunido con el presidente del club en una primera toma de contacto que ha dejado sensaciones positivas. Su estilo encaja a la perfección con la plantilla y podría dar un relevo continuista a Sarabia, un apasionado de la posesión y el fútbol combinativo.

Quién es García Pimienta, el posible nuevo entrenador del Elche

Pimienta empezó su etapa como técnico en las categorías inferiores del Barça y ascendió hasta el filial. En enero de 2022 firmó por Las Palmas y, tras acabar en cuarta posición y disputar el playoff, consiguió el ascenso un año más tarde de forma directa, en 2023, tras quedar como segundo clasificado de LaLiga Hypermotion. En el curso 23/24 logró la permanencia del cuadro canario en Primera con 40 puntos, pero la mala dinámica de resultados de la segunda vuelta, en la que no ganó ninguno de los últimos 14 partidos, acabó provocando su salida.

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Ese mismo verano recaló en un banquillo complicado durante los últimos años como el Sevilla FC. En abril de 2025, tras una racha de cuatro derrotas seguidas y pese a que el equipo estaba fuera de descenso, fue destituido del cuadro andaluz. Desde entonces ha estado sin equipo esperando una nueva oportunidad que podría llegar ahora, en el Martínez Valero, donde el objetivo volvería a estar marcado en la permanencia.