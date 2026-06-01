Sólo diez equipos tienen garantizada la continuidad de su entrenador

Iñigo Pérez, nuevo entrenador del Villarreal CF con el contrato que no ofrecían a Marcelino

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Una semana después de acabar LaLiga EA Sports, las miradas apuntan a los banquillos. Porque a diferencia de otros veranos, esta vez se prevé una revolución en la dirección técnica de la mitad de los equipos del campeonato, contando aún con los tres descendidos. Hay ocho entrenadores que ya se han marchado y otros dos cuyo futuro aún está en el aire, por lo que sólo diez tienen garantizada su continuidad.

Los diez entrenadores que siguen en LaLiga

Empecemos por lo fácil: los que siguen. En la zona alta, Hansi Flick acaba de renovar con el Barça, Diego Pablo Simeone tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2027, Claudio Giráldez también renovó con el Celta antes de finalizar el curso y Manuel Pellegrini renovó hasta 2027. Ahí no se espera ninguna novedad reseñable. Además, Pellegrino Matarazzo llegó a la Real Sociedad con el curso empezado y ha acabado tocando metal.

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La mayoría de los clubes que lograron la permanencia, que no todos, también mantendrán a sus técnicos: Manolo González en el Espanyol, Carlos Corberán en el Valencia, Quique Sánchez Flores en el Alavés y Luís Castro tras obrar un milagro con el Levante. A esta lista de continuidades hay que añadir un caso especial: Martín Demichelis ha renovado con el Mallorca pese al descenso.

Ocho salidas confirmadas en los banquillos de Primera

El primero en confirmar su adiós fue Ernesto Valverde en el Athletic, con Edin Terzic como sustituto ya confirmado. Otro entrenador que ha cambiado de equipo es Iñigo Pérez, dejando el Rayo Vallecano para firmar por el Villarreal, ya de manera oficial. A partir de ahí, hay seis banquillos que aún buscan un nuevo inquilino para el próximo curso y que conviene analizar:

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Real Madrid : no consiguió Álvaro Arbeloa enderezar el rumbo de un vestuario complejo, al igual que tampoco Xabi Alonso anteriormente. A la espera de las elecciones del domingo, José Mourinho será el nuevo entrenador si no hay sorpresas con Florentino Pérez.

: no consiguió enderezar el rumbo de un vestuario complejo, al igual que tampoco Xabi Alonso anteriormente. A la espera de las elecciones del domingo, será el nuevo entrenador si no hay sorpresas con Florentino Pérez. Elche CF : Éder Sarabia anunció su salida pese a la permanencia. Iván Ania es el gran favorito para recalar en el banquillo, pero aún no hay acuerdo con el Córdoba.

: anunció su salida pese a la permanencia. para recalar en el banquillo, pero aún no hay acuerdo con el Córdoba. CA Osasuna : rozó la tragedia en la última jornada y Alessio Lisci se quedó sin la confianza del club. Carles Martínez gana enteros como opción predilecta.

: rozó la tragedia en la última jornada y se quedó sin la confianza del club. como opción predilecta. Rayo Vallecano : se ha ido Iñigo Pérez y ha dejado un hueco difícil de rellenar. Los últimos rumores apuntan a Jagoba Arrasate como gran favorito.

: se ha ido y ha dejado un hueco difícil de rellenar. Los últimos rumores apuntan a como gran favorito. Girona FC : el descenso acabó con Míchel fuera, aunque incluso una posible permanencia hacía presagiar un cambio de aires. Han sonado varios nombres, pero parece no hay nada encauzado.

: el descenso acabó con fuera, aunque incluso una posible permanencia hacía presagiar un cambio de aires. Han sonado varios nombres, pero parece no hay nada encauzado. Real Oviedo: Guillermo Almada también se marcha tras el descenso y Julián Calero se postula como gran favorito.

Getafe y Sevilla mantienen las dudas

Aún hay dos equipos cuyos futuros inquilinos en sus respectivos banquillos no están nada claros: Getafe y Sevilla. Y puede que con cierta relación. José Bordalás no termina de deshojar la margarita y todavía no ha confirmado si sigue o se va. El Getafe, mientras tanto, ha llegado a un acuerdo con Fabio Celestini como posible sustituto, lo que invita a pensar que hay muchas opciones de que Bordalás se vaya.

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Curiosamente, el técnico azulón aparecía en las quinielas del Sevilla FC ante un posible relevo en el banquillo. En teoría, Luis García Plaza se ganó la continuidad con la permanencia, pero el posible cambio de propiedad, con Sergio Ramos como protagonista indiscutible de la actualidad, lo dejaban todo el aire. La cuestión es que la negociación se ha roto y, a la espera de novedades, Luis García gana enteros para seguir en Nervión.