Salto en la planificación deportiva del Real Oviedo: dos fichajes a punto

Fran Fuentes 01 JUN 2026 - 21:55h.

Se trata de dos operaciones avanzadas desde hace meses

El Oviedo asegura el futuro del hijo de Santi Cazorla a la espera de una decisión

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El Real Oviedo sigue trabajando en la próxima temporada. Si bien aún no se sabe quién ocupará la dirección deportiva el próximo curso, tanteando incluso en la figura del mánager con Eduardo Berizzo y toda vez que Cata, la opción predilecta del club, se ha caído, Agustín Lleida y Roberto Suárez siguen trabajando en esa área hasta nuevo aviso. De este modo, ya se van confirmando los primeros flecos del proyecto para tratar de ascender de nuevo el curso que viene. El primero es que todo apunta a Julián Calero como nuevo entrenador carbayón. Y, en materia de jugadores, hay dos que ya se han despedido de sus respectivos clubes y cuyo futuro pasa por el Carlos Tartiere. Hablamos de Jacobo González, del Córdoba CF, y Youness Lachhab, del AD Ceuta.

Y es que ambos futbolistas han protagonizado sendos comunicados oficiales por parte de sus clubes, en los que se confirman sus respectivas salidas de sus equipos. En este sentido, ambos apuntaban a jugar en el Real Oviedo, siempre y cuando superen las pertinentes pruebas médicas.

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De este modo, el Real Oviedo tiene el ojo echado a estos dos jugadores desde hace varios meses. Ahora que acaban contrato, el club carbayón muy probablemente culmine sendas incorporaciones en las próximas semanas, siempre dependiendo de cómo les afecte el control económico de LALIGA tras el descenso y teniendo que hacer números. En principio, con los jugadores cedidos, de los cuales solo seguiría en principio Santiago Colombatto, y de los que acaban contrato, con Kwasi Sibo en la rampa de salida y a expensas de lo que suceda con Santi Cazorla, el club aligera bastante masa salarial, por lo que tendrá margen para negociar salarios desde bien pronto.

Las despedidas de Jacobo González y Youness Lachhab, rumbo al Real Oviedo

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Por parte de Jacobo González, El Córdoba CF le despide con honores, siendo un jugador que ha dado un rendimiento excelso en el conjunto blanquiverde. Con goles y asistencias, pero también con liderazgo y mucho sacrificio, el madrileño ha sido uno de los principales artífices de las dos permanencias del club blanquiverde. Un mensaje muy emotivo a un jugador cuya aportación ha sido clave en los dos últimos años.

Asimismo, el Ceuta también ha querido tener unas afectuosas palabras hacia su jugador, Youness Lachhab, quien se despide tras una temporada y media con el conjunto caballa. Bajo la tutela de José Juan Romero se ha convertido en un defensa central de garantías, y también ha sido fundamental para que su equipo no solo logre la salvación holgadamente, sino para permitirse soñar con luchar por el ascenso durante muchas jornadas.