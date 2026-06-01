Fran Fuentes 01 JUN 2026 - 20:47h.

Decisiones que estaban pendientes de conocer su resolución

Erik Bretos afronta el primer gran debate de mercado de la Real Sociedad: cuatro candidatos

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La Real Sociedad ya perfila la próxima temporada en el mercado de fichajes. Y es que a las salidas que se han producido en los últimos días habrá que sumar las incorporaciones que la dirección deportiva, encabezada por Erik Bretos, planifica durante los estos tres meses. En este sentido, también se están tomando decisiones de futuro para la entidad, también con el equipo filial. Y es que este lunes se han confirmado de manera oficial tres nuevas salidas en la plantilla con vistas al curso que viene.

De este modo, el club ha anunciado las salidas del portero Egoitz Arana, el lateral derecho Alberto Dadie y el delantero Jakes Gorosabel. En este sentido, ninguno de los tres continuará en la disciplina txuri urdin. De este modo, ya se ha decidido el futuro de cuatro de los cinco jugadores que finalizan su vínculo con el conjunto txuri urdin, a falta de conocer lo que suceda con Unax Agote, de quien aún no se conoce qué pasará. El otro jugador que cumplía contrato este verano era Job Ochieng, renovado hace un par de meses.

En este sentido, la Real Sociedad repasa las trayectorias de los tres futbolistas que ponen fin a su etapa en Zubieta. Alberto Dadie llegó al club en 2014, en categoría Infantil Txiki, y cierra una vinculación de doce temporadas que le llevó incluso a debutar con el primer equipo. Por su parte, Egoitz Arana también aterrizó en Zubieta en 2014 y ha completado once campañas repartidas en dos etapas: de 2014 a 2023 y de 2024 hasta la actualidad. Jakes Gorosabel, mientras tanto, ha defendido la camiseta txuri-urdin durante las tres últimas temporadas entre el tercer equipo y el Sanse. De este modo, el club les despide con cariño y les agradece su esfuerzo, compromiso y dedicación durante todos estos años, deseándoles la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales y personales.