Pablo Sánchez 01 JUN 2026 - 07:40h.

Los secretos de la cena del Barça: del precio del menú al regalo a Lewandowski

Recuerda el principal motivo de su salida del Barcelona

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Iñigo Martínez está a punto de cumplir su primer año en Arabia Saudí. El central, tras dos años en el Barcelona y una extensa etapa en el Athletic y en la Real Sociedad, decidió emprender esta aventura a sus 35 años. Tras un tiempo de adaptación, tanto él como su familia se encuentran cómodos y esperan disfrutar de otro año más mientras el jugador tantea el futuro futbolístico y las posibilidades que ofrece a los 35 años.

Durante una entrevista para Sport, Iñigo Martínez recordó cuál fue su principal motivo para salir del Barcelona después de mucho pensar. Una etapa, la del Camp Nou, que ya da por cerrada con grandes recuerdos en la memoria. La edad fue uno de los grandes hándicaps ante la decisión que tomó. "Son etapas en las que hay que mirar otras cosas. En el Barcelona pasé de apenas jugar a destacar al segundo año. Decidí salir porque la edad influye mucho. Puedes pasar un año bueno, pero no sabes el siguiente porque hay mucha competencia, muchos partidos y mucho estrés", comentó.

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A sus 35 años, la posibilidad de la retirada empieza a asomar, aunque el propio Iñigo comenta que solo el tiempo y su estado físico irá marcando esa decisión. "Creo que siempre debes sentirte a ti mismo. Quiero dejarlo bien en todos los aspectos, depende del cuerpo de cada uno. Hay jugadores que les gusta un montón y otros que dicen basta cuando uno no puede más. Vamos a valorarlo".

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Lewandowski y Arabia Saudí

Los rumores sobre la posible llegada de Lewandowski al Al-Hilal crecen e irán a más según avance el mercado de fichajes. El polaco puso punto y final a su etapa en el Camp Nou y Arabia Saudí podría ser su próximo destino. Por si acaso, Iñigo le da un par de consejos al respecto. "Puede llegar a tener alguna oferta, pero no es fácil adaptarte aquí. Es cierto que en los clubs te facilitan las cosas, aunque vas a un sitio completamente diferente. Debes tener la idea muy clara.