Los secretos de la cena del Barça: del precio del menú al regalo a Lewandowski

Fran Duarte 21 MAY 2026 - 10:02h.

Lewandowski fue el gran protagonista, Lamine Yamal y su nueva pareja desataron la euforia y Koundé fue el primero en marcharse

Deco responde al fichaje de Julián Álvarez: "¿Pero qué me estás contando?"

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BarcelonaLos jugadores del Barça celebraron LALIGA conquistada con una cena de toda la plantilla donde Lewandowski fue el gran protagonista ya que la cita era también en parte para despedirle. La velada se hizo al lado de la playa en el restaurante Casanova Beach en Castelldefels, donde viven varios jugadores incluido el propio delantero polaco.

A la cena acudieron unos 150 invitados y el más destacado fue Lamine Yamal que presentó en sociedad a su nueva pareja Inés García, que acapararon todos los focos al llegar al restaurante. Aunque, como no podía ser de otra manera, el primero en llegar fue Hansi Flick a las 20h haciendo gala su puntualidad alemana. El único futbolista que no acudió fue Fermín por su reciente operación tras su lesión. Tampoco estuvo Ter Stegen dado que sigue cedido en el Girona y el club se juega la permanencia. El último en llegar fue Ferran Torres debido a un acto que tuvo en Madrid y que le hizo llegar a las 21h.

Lo que no se vio en la cena del Barça

Más allá de los jugadores, también estuvo toda la directiva con Yuste y Laporta dándose un baño de masas en su llegada. Durante la cena hubo discursos de Laporta, Lewandowski y Araujo como capitán y el himno del Barça llegó a sonar varias veces durante la velada. Durante la velada disfrutaron primero de unos aperitivos de jamón serrano, croquetas y pan con tomate. También hubo un surtido de sushi, carne a la brasa y lubina caldereta y algunos de los jugadores más jóvenes se decantaron por pizzas y pasta. Un menú que mezcla la cocina mediterránea con la asiática y con un precio para nada prohibitivo en Casanova Beach Club que ascendería en torno a los 60/70€ por persona, dependiendo de la bebida.

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El primero en irse del restaurante fue Koundé sobre las 21:45h y el resto comenzó a salir sobre las 22:45h. Lamine volvió a ser el protagonista al salir de nuevo con Inés y desatando la locura entre los aficionados presentes que llegaron a cortar la calle del restaurante en el Paseo Marítimo de Castelldefels. El otro momentazo fue cuando salió Lewandowski al llevarse el cariño de los culés una vez más. Los últimos jugadores en marcharse fueron Araujo, que estrenó su nuevo look con el pelo teñido de azul, y Raphinha sobre las 00:30h. Masip y Deco salieron sobre la 1h del local y el director deportivo portugués aprovechó para ensalzar la figura de Lewandowski y reaccionó al posible fichaje de Julián Álvarez sorprendido por que aún ni ha comenzado el mercado de verano y ya le bombardean con estos rumores.