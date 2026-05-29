Erik Bretos ya ha decidido su primer fichaje de la Real Sociedad 26/27: redobla su apuesta

Fran Fuentes 29 MAY 2026 - 09:51h.

Costará entre 1.5 y 2 millones de euros

La Real Sociedad cambia su opinión de mercado por Álex Remiro: alternativa y precio fijado

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La Real Sociedad planifica la próxima temporada con varios frentes abiertos. Uno de ellos es el lateral izquierdo, donde tiene sobrepoblación y habrá que tomar decisiones. Sin embargo, hay más, como la posición de defensa central, con Nino a la cabeza, o la gestión del filial y algunos de los jugadores de la cantera. Precisamente en ambas direcciones va la primera gran decisión del director deportivo, Erik Bretos, pensando en el mercado de fichajes.

Y es que, según informa el periodista Kazu Kakiuchi, la Real Sociedad tiene la intención de pagar la opción de compra que se guardan por Kazunari Kita, central del Sanse cuya pareja con Luken Beitia ha dado muchas alegrías a lo largo de este curso. En este sentido, el defensor nipón se encuentra cedido por el Kyoto Sanga FC, pero Erik Bretos logró negociar una cláusula de compra definitiva, tasada entre 1.5 y 2 millones de euros.

Kazunari Kita le demuestra a Erik Bretos que no estaba equivocado

De este modo, la Real Sociedad adquirirá a un jugador que ya ha disputado 31 partidos con el filial en LALIGA HYPERMOTION, y cuyo entendimiento del modelo de juego y su compenetración con sus compañeros ha sido clave para que el filial txuri urdin lograse evitar el descenso, un objetivo que se ha logrado de forma matemática hace escasas semanas.

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Así las cosas, Erik Bretos redobla su apuesta por un jugador exótico, interesante, que ya conoce la casa y cuya prueba ha pasado con nota. En este sentido, el jugador, de 1.89 y 20 años, ha demostrado tener una gran proyección, razón por la cual el director deportivo ha decidido que ejecutará dicha opción de compra. Eso sí, aún hay que ver si lo hace con vistas al primer equipo, pudiendo ser esta una posibilidad real, como mínimo, en la pretemporada.