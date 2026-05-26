Pablo Sánchez 26 MAY 2026 - 20:45h.

Las notas y puntos de la Real Sociedad en la temporada 25/26 con Oyarzabal MVP y siete suspensos

El portero, con ganas de desconectar hasta la pretemporada

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Como era de esperar, la convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial de Estados Unidos, España y Canadá iba a provocar muchas reacciones ante alguna que otra sorpresa. Llamó bastante la atención la ausencia de Álex Remiro entre los citados. El portero de la Real Sociedad era un fijo que se ha caído de la lista en el último momento debido a su rendimiento.

Tras la final de Copa, Remiro se desinfló. El equipo elevó su medio de goles encajados y los resultados comenzaron a ser adversos. El número de goles recibidos habla mal del trabajo de Remiro y es, principalmente, el motivo que le ha dejado sin Mundial en comparación con las estadísticas de los tres porteros seleccionados: David Raya, Joan García y Unai Simón.

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Se rumoreaba que algo así podía pasar de cara al Mundial y finalmente ha sucedido. Remiro, por su parte, vive tranquilo estos días. Triste por no poder estar en la gran cita futbolística, pero satisfecho en lo personal con el trabajo realizado hasta aquí y con ganas de desconectar del fútbol hasta que empiece la pretemporada.

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"Sé donde estoy, sé lo que quiero y ahora toca desconectar. Vacaciones, ver a España en el Mundial y que disfrutemos todos. Al final el nivel es altísimo, estoy tranquilo por lo que he hecho durante todo el año para poder estar y asumiendo y sabiendo que los tres que han entrado son porteros de muchísimo nivel. Eso habla muy bien del nivel y los porteros que tenemos. Cariñoso, siempre cariñoso", expresó durante una entrevista en Sport.

Las palabras de Luis de la Fuente

Este pasado martes, Luis de la Fuente desveló la conversación que tuvo con el propio Remiro una vez facilitó los nombres de los seleccionados. "He hablado con Álex Remiro, pero permíteme que no te diga lo que le he dicho. Es una conversación privada. Intuiréis que es transmitirle que no está con nosotros. Lo ha entendido perfectamente. Integrado en nuestro grupo, familia, sabe que con todo el respeto que le tenía cuando estaba él. Él lo acepta cuando hay otros compañeros", agregó.