Joaquín Anduro 26 MAY 2026 - 09:29h.

Matarazzo le cambió la cara a una Real Sociedad campeona

La Real Sociedad confirma dos salidas más tras Aritz Elustondo

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La Real Sociedad ha echado el cierre a una temporada con muchos vaivenes aunque, por encima de todo, está la conquista de la cuarta Copa del Rey en la historia del equipo donostiarra. La victoria en La Cartuja llegó de la mano de Pellegrino Matarazzo, que relevó a Sergio Francisco y le cambió la cara a un equipo sin alma que pronto se empapó de la intensidad del neoyorquino para conseguir el regreso a Europa que la irregularidad en LALIGA EA Sports (marcada también por la relajación post Copa) no le permitió por la clasificación.

Porteros de la Real Sociedad

Álex Remiro [4] : Bajón del portero de Cascante que le ha llegado a costar la convocatoria del Mundial entre la irrupción de Joan García y su propia caída de nivel. Salvo encuentros puntuales, el navarro no se ha mostrado fiable durante la presente temporada y no ha podido evitar que la Real acabe como el club más goleado (también influye el sistema) de LALIGA EA Sports.

: Bajón del portero de Cascante que le ha llegado a costar la convocatoria del Mundial entre la irrupción de Joan García y su propia caída de nivel. Salvo encuentros puntuales, el navarro no se ha mostrado fiable durante la presente temporada y no ha podido evitar que la Real acabe como el club más goleado (también influye el sistema) de LALIGA EA Sports. Unai Marrero [9]: Para la historia quedará como el héroe txuri urdin en la Copa del Rey conquistada en La Cartuja con una gran actuación y sus paradas salvadoras en la tanda de penaltis siguiendo el camino durante todo el torneo. Ha puesto sobre la mesa el debate de la titularidad que parecía impensable en el pasado.

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Defensas

Aritz Elustondo [5] : Temporada del adiós para el segundo capitán, que pudo despedirse de Anoeta con un bonito homenaje e incluso una asistencia de gol. Se ha quedado sin sitio en un esquema en el que la velocidad de juego y la necesidad de corregir atrás provocaba que quedara señalado.

: Temporada del adiós para el segundo capitán, que pudo despedirse de Anoeta con un bonito homenaje e incluso una asistencia de gol. Se ha quedado sin sitio en un esquema en el que la velocidad de juego y la necesidad de corregir atrás provocaba que quedara señalado. Jon Mikel Aramburu [7] : El internacional venezolano está completamente asentado en el lateral diestro dando muestra de su derroche de garra e intensidad que necesita un equipo cuyas armas son esas. Si Matarazzo cambia el esquema a los tres centrales, podría actuar tanto como carrilero como de tercer central.

: El internacional venezolano está completamente asentado en el lateral diestro dando muestra de su derroche de garra e intensidad que necesita un equipo cuyas armas son esas. Si Matarazzo cambia el esquema a los tres centrales, podría actuar tanto como carrilero como de tercer central. Álvaro Odriozola [5] : La mala suerte ha vuelto a cebarse con el lateral cuando parecía encontrar un buen nivel físico en el arranque de 2026 con otra grave lesión. Para la posteridad quedarán sus lágrimas, de alegría tras volver con gol ante el Barça y en la Copa y de sufrimiento tras caer contra el Oviedo.

: La mala suerte ha vuelto a cebarse con el lateral cuando parecía encontrar un buen nivel físico en el arranque de 2026 con otra grave lesión. Para la posteridad quedarán sus lágrimas, de alegría tras volver con gol ante el Barça y en la Copa y de sufrimiento tras caer contra el Oviedo. Jon Martín [7,5] : La exhibición en la final de la Copa del Rey marca el camino para un futbolista llamado a pelear por estar en el futuro en la Selección Española. Grandes equipos de Europa ya se han fijado en el central, que ha destacado sobre todo en los duelos individuales a la hora de saltar de su posición pero aún tiene que corregir los espacios que suele dejar.

: La exhibición en la final de la Copa del Rey marca el camino para un futbolista llamado a pelear por estar en el futuro en la Selección Española. Grandes equipos de Europa ya se han fijado en el central, que ha destacado sobre todo en los duelos individuales a la hora de saltar de su posición pero aún tiene que corregir los espacios que suele dejar. Duje Caleta-Car [5] : El croata supo reconducir un pésimo arranque de temporada, señalado en demasiadas ocasiones y costándole partidos a la Real, para terminar asentado como titular con Matarazzo a pesar de que el sistema le dejaba en mayores complicaciones por los espacios atrás.

: El croata supo reconducir un pésimo arranque de temporada, señalado en demasiadas ocasiones y costándole partidos a la Real, para terminar asentado como titular con Matarazzo a pesar de que el sistema le dejaba en mayores complicaciones por los espacios atrás. Igor Zubeldia [5] : De más a menos para el ya central, que con Sergio Francisco parecía en ocasiones de los pocos que mantenía el nivel hasta terminar sin opciones por detrás de Jon Martín y Caleta-Car con una lesión en La Cerámica que le dejó definitivamente fuera del once en la final de La Cartuja.

: De más a menos para el ya central, que con Sergio Francisco parecía en ocasiones de los pocos que mantenía el nivel hasta terminar sin opciones por detrás de Jon Martín y Caleta-Car con una lesión en La Cerámica que le dejó definitivamente fuera del once en la final de La Cartuja. Sergio Gómez [7,5] : Confirmado ya como zaguero, el catalán no es precisamente una roca en defensa pero ejerce una labor encomiable como el más ofensivo de los dos laterales gracias a una zurda que siempre provoca problemas en los rivales con sus envíos. Como carrilero, si finalmente el técnico cambia el esquema, podría brillar incluso más.

: Confirmado ya como zaguero, el catalán no es precisamente una roca en defensa pero ejerce una labor encomiable como el más ofensivo de los dos laterales gracias a una zurda que siempre provoca problemas en los rivales con sus envíos. Como carrilero, si finalmente el técnico cambia el esquema, podría brillar incluso más. Aihen Muñoz [5,5]: Cumplidor, a su nivel habitual, aunque ya asentado como suplente a la espera de que el equipo le necesite tanto por bajas como por necesidad de amarrar un resultado. Acabó la temporada marcando ante el Valencia su primer gol, al fin, en Primera División.

Centrocampistas

Jon Gorrotxategi [8] : Tardó poco en demostrar que, en Primera, también podía ser tan dominante como en Segunda pese a la alargada sombra de Zubimendi. El mediocentro fue uno de los más destacados de la primera vuelta y sólo le frenó una inoportuna lesión justo antes de la final de Copa que ya le cortó la progresión.

: Tardó poco en demostrar que, en Primera, también podía ser tan dominante como en Segunda pese a la alargada sombra de Zubimendi. El mediocentro fue uno de los más destacados de la primera vuelta y sólo le frenó una inoportuna lesión justo antes de la final de Copa que ya le cortó la progresión. Carlos Soler [8] : El motor de la Real Sociedad de Matarazzo en una temporada en la que ha ido de menos a más hasta terminar incluso como uno de los candidatos a la lista final de Luis de la Fuente tras regresar a la Roja en marzo. El encargado de generar las jugadas de ataque gracias a su gran trato de balón.

: El motor de la Real Sociedad de Matarazzo en una temporada en la que ha ido de menos a más hasta terminar incluso como uno de los candidatos a la lista final de Luis de la Fuente tras regresar a la Roja en marzo. El encargado de generar las jugadas de ataque gracias a su gran trato de balón. Beñat Turrientes [8] : Uno de los futbolistas que mejor ha acabado la temporada en la Real, aprovechando la lesión de Gorrotxategi para hacerse con un puesto de titular al lado de Carlos Soler. Cuando parecía más fuera que dentro del equipo, ha logrado reivindicarse gracias a su descomunal trabajo de equipo con el que ha hecho mejores a sus compañeros.

: Uno de los futbolistas que mejor ha acabado la temporada en la Real, aprovechando la lesión de Gorrotxategi para hacerse con un puesto de titular al lado de Carlos Soler. Cuando parecía más fuera que dentro del equipo, ha logrado reivindicarse gracias a su descomunal trabajo de equipo con el que ha hecho mejores a sus compañeros. Yangel Herrera [4,5] : El venezolano ha acumulado lesiones durante toda la temporada y partidos en los que no ha estado al 100% físicamente cuando esta precisamente ha sido su mejor virtud durante su carrera. Debe mejorar para la 26/27 ya que su perfil es muy del juego de Matarazzo.

: El venezolano ha acumulado lesiones durante toda la temporada y partidos en los que no ha estado al 100% físicamente cuando esta precisamente ha sido su mejor virtud durante su carrera. Debe mejorar para la 26/27 ya que su perfil es muy del juego de Matarazzo. Luka Sucic [7] : Otro de los beneficiados de la llegada del nuevo entrenador, consolidado en un puesto junto a Oyarzabal alternando la delantera y la mediapunta. La zurda del croata ha servido para romper partidos encerrados y, por ello, irá finalmente con su país al Mundial.

: Otro de los beneficiados de la llegada del nuevo entrenador, consolidado en un puesto junto a Oyarzabal alternando la delantera y la mediapunta. La zurda del croata ha servido para romper partidos encerrados y, por ello, irá finalmente con su país al Mundial. Pablo Marín [7] : El 'chico para todo' tanto para Sergio Francisco como para Pellegrino Matarazzo apareciendo en todas las posiciones posibles y aportando siempre la intensidad con la que lograba despertar a sus compañeros en partidos en los que estaban apagados.

: El 'chico para todo' tanto para Sergio Francisco como para Pellegrino Matarazzo apareciendo en todas las posiciones posibles y aportando siempre la intensidad con la que lograba despertar a sus compañeros en partidos en los que estaban apagados. Brais Méndez [4] : Mala temporada del gallego en la que puede ser su despedida de la Real Sociedad. No ha logrado conectar con el nuevo técnico y ha terminado la campaña sin casi oportunidades y sin minutos en la final de Copa ni en semifinales contra el Athletic.

: Mala temporada del gallego en la que puede ser su despedida de la Real Sociedad. No ha logrado conectar con el nuevo técnico y ha terminado la campaña sin casi oportunidades y sin minutos en la final de Copa ni en semifinales contra el Athletic. Take Kubo [5] : Las lesiones han marcado el tramo final de temporada del futbolista previo al Mundial como estrella de Japón, acabando muy lejos de su nivel. Le salva que, durante los últimos partidos de Sergio Francisco y los primeros de Matarazzo, fue el mejor del equipo en varios encuentros.

: Las lesiones han marcado el tramo final de temporada del futbolista previo al Mundial como estrella de Japón, acabando muy lejos de su nivel. Le salva que, durante los últimos partidos de Sergio Francisco y los primeros de Matarazzo, fue el mejor del equipo en varios encuentros. Ander Barrenetxea [8,5] : A pesar de los numerosos problemas físicos y de haber llegado a jugar infiltrado, el futbolista donostiarra ha sido uno de los jugadores de la Real que ha alcanzado un pico de forma más alto, incluyendo el primer tanto de la final de La Cartuja. Ha conseguido debutar con la Selección Española absoluta pero la última lesión le deja definitivamente sin Mundial.

: A pesar de los numerosos problemas físicos y de haber llegado a jugar infiltrado, el futbolista donostiarra ha sido uno de los jugadores de la Real que ha alcanzado un pico de forma más alto, incluyendo el primer tanto de la final de La Cartuja. Ha conseguido debutar con la Selección Española absoluta pero la última lesión le deja definitivamente sin Mundial. Arsen Zakharyan [2,5] : Otra temporada para olvidar para el futbolista ruso, uno de los principales perjudicados del cambio de esquema de Matarazzo, con el que no ha encontrado su sitio en el esquema habitual. Sólo ha jugado uno de los 10 últimos partidos.

: Otra temporada para olvidar para el futbolista ruso, uno de los principales perjudicados del cambio de esquema de Matarazzo, con el que no ha encontrado su sitio en el esquema habitual. Sólo ha jugado uno de los 10 últimos partidos. Mikel Goti [-]: El canterano recibió ficha el pasado verano ante la confianza de Sergio Francisco desde el filial pero se quedó sin sitio y terminó saliendo como cedido al Córdoba, donde ha dejado buenas sensaciones.

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Delanteros

Mikel Oyarzabal [9,5] : Un año más, el capitán ha sido el mejor futbolista de la Real Sociedad dejando cifras, con 18 goles en toda la temporada incluyendo el de la final de Copa, y generando juego para sus compañeros tirando del carro como el líder que es. Llega al Mundial como uno de los futbolistas españoles más en forma.

: Un año más, el capitán ha sido el mejor futbolista de la Real Sociedad dejando cifras, con 18 goles en toda la temporada incluyendo el de la final de Copa, y generando juego para sus compañeros tirando del carro como el líder que es. Llega al Mundial como uno de los futbolistas españoles más en forma. Gonçalo Guedes [9] : Llegaba en verano el portugués entre dudas después de varias temporadas sin haber encontrado regularidad y, aunque le costó en Donosti, terminó la campaña como uno de los mejores futbolistas. Sobre todo con Matarazzo, convertido en el futbolista más desequilibrante del equipo con nueve goles y ocho asistencias que le han valido la llamada de Roberto Martínez para volver a Portugal para el Mundial.

: Llegaba en verano el portugués entre dudas después de varias temporadas sin haber encontrado regularidad y, aunque le costó en Donosti, terminó la campaña como uno de los mejores futbolistas. Sobre todo con Matarazzo, convertido en el futbolista más desequilibrante del equipo con nueve goles y ocho asistencias que le han valido la llamada de Roberto Martínez para volver a Portugal para el Mundial. Orri Óskarsson [8] : Una lesión le impidió jugar apenas con Sergio Francisco y regresó ya con Matarazzo, con el que ha ido de menos a más al ir recuperando la forma física para acabar la temporada con 10 goles en apenas ocho titularidades de los 25 choques jugados en total. Promete ser más importante con el estadounidense el próximo año.

: Una lesión le impidió jugar apenas con Sergio Francisco y regresó ya con Matarazzo, con el que ha ido de menos a más al ir recuperando la forma física para acabar la temporada con 10 goles en apenas ocho titularidades de los 25 choques jugados en total. Promete ser más importante con el estadounidense el próximo año. Wesley Gassova [2] : El brasileño fue el único fichaje de mercado de invierno pero no logró tener minutos de calidad ni cuando las lesiones atacaron la parcela ofensiva. Acabó la temporada sin ir convocado antes de volver de su cesión a su equipo de origen.

: El brasileño fue el único fichaje de mercado de invierno pero no logró tener minutos de calidad ni cuando las lesiones atacaron la parcela ofensiva. Acabó la temporada sin ir convocado antes de volver de su cesión a su equipo de origen. Jon Karrikaburu [3] : Año desperdiciado para el delantero, que regresó a la primera plantilla tras varias cesiones sin llegar en ningún momento a tener un rol siquiera como revulsivo. Apunta a salir definitivamente.

: Año desperdiciado para el delantero, que regresó a la primera plantilla tras varias cesiones sin llegar en ningún momento a tener un rol siquiera como revulsivo. Apunta a salir definitivamente. Umar Sadiq [-]: No pudo marcharse en verano pero sí terminó saliendo en el mercado invernal al Valencia después de haber contado muy poco.

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