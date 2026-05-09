Andrea Esteban 09 MAY 2026 - 23:25h.

Alcanzó los 100 goles en Liga con la Real Sociedad

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Mikel Oyarzabal no escondió la frustración tras otro partido en el que la Real Sociedad dejó buenas sensaciones ofensivas, pero volvió a pagar demasiado caros sus errores. Y en medio del análisis, el capitán dejó una reflexión que suena casi a hoja de ruta para la próxima temporada de Pellegrino Matarazzo: “Nos está costando cerrar la portería”. Una frase breve, pero muy reveladora.

Porque la Real compite, genera y empuja. Pero sigue concediendo demasiado en momentos clave. Y Oyarzabal, como líder del vestuario, puso el foco exactamente ahí.

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“Mucho error fácil y malas decisiones”

El delantero txuri urdin lamentó el empate y reconoció que el equipo volvió a castigarse solo en varios tramos del partido: “En el primer tiempo hemos cometido muchos errores, pero hemos generado mucho”.

Oyarzabal destacó el orgullo y el carácter del grupo hasta el final, aunque admitió que hay detalles que están penalizando demasiado: “Cosas sencillas que en otros momentos no fallas, hoy hemos cometido mucho error fácil, mucha mala decisión”.

Una autocrítica directa que retrata perfectamente el momento de la Real: competitiva, viva y valiente… pero irregular en las áreas.

Y ahí aparece uno de los grandes retos de Matarazzo para la 2026/27: construir un equipo más sólido sin perder el alma ofensiva.

Los 100 goles en el año más duro

Más allá del resultado, la noche también dejó una cifra histórica para Oyarzabal. El capitán alcanzó los 100 goles en Liga con la camiseta de la Real Sociedad, un registro reservado a muy pocos nombres en la historia del club.

Y lo hizo, además, en una temporada especialmente complicada: “Dentro las hemos pasado canutas, pero hemos salido adelante”.

Lejos de celebrar el dato de forma individual, el atacante quiso poner en valor la resistencia emocional del vestuario: “Estoy orgulloso de este equipo”.

Una frase que resume el sentimiento actual de una Real que sigue buscando estabilidad… mientras empieza a dibujar el futuro de la era Matarazzo.