La Real Sociedad confirma dos salidas más tras Aritz Elustondo

Celia Pérez 25 MAY 2026 - 12:25h.

El club ha anunciado el fin de dos cesiones

Orri Óskarsson acaba como un tiro y justifica la apuesta de Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad

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Con la temporada ya finalizada, la Real Sociedad comienza a dar los primeros pasos para la que será la plantilla de Pellegrino Matarazzo la próxima campaña. Para ello, la dirección deportiva comienza a tomar las primeras decisiones, como es la no renovación de Aritz Elustondo, pero también el adiós de Duje Caleta-Car y Wesley.

Este mismo lunes, el club txuri urdin ha lanzado un post en sus redes sociales para despedir tanto a Caleta-Car como a Wesley. Ambos futbolistas se encontraban cedidos hasta final de temporada, por lo que el central croata regresará al Olympique de Lyon y el brasileño lo hará al Al-Nassr.

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A diferencia de Caleta-Car, quien ha sido titular durante gran parte de la temporada aunque con un rendimiento que no ha terminado de convencer al conjunto txuriurdin, Wesley regresará a su equipo de origen tras haber disputado tan sólo un puñado de minutos repartidos en pocos partidos.

La Real se despide de Caleta-Car y Wesley

"El encuentro del sábado en Barcelona ante el RCD Espanyol dio cierre a una temporada inolvidable, un curso futbolístico que nos ha llevado a volver a saborear un título todos juntos. Duje Ćaleta-Car y Wesley Gassova han sido parte del éxito y el Club les quiere agradecer su compromiso con el escudo en el tiempo que han transcurrido entre nosotros a la vez que les desea lo mejor para su futuro personal y profesional".

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Ahora llega un mercado movido. Lo que está claro es que el club deberá ir en serio este verano para poder afrontar la temporada que viene con garantías. Metidos en Europa League, los de Pellegrino Matarazzo tendrán que encarar una campaña exigente por delante. Y ahí, aparece la necesidad de reforzar el eje de la defensa.

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En casa, Erik Bretos cuenta con un Igor Zubeldia que oposita a acompañar a Jon Martín como titular, aunque la dirección deportiva txuri urdin debe estudiar si apuesta por Jon Pacheco tras su periodo de cesión en el Deportivo Alavés. Mirando al mercado, el club ha puesto el punto de mira en Diogo Leite. El defensa del Unión Berlín queda libre este verano al termina contrato con el club alemán y estaría en el radar de la Real Sociedad. A sus 27 años, el central zurdo apunta a ser uno de los nombres del mercado veraniego y su llegada a Donosti no será nada fácil. En la puja hay equipos como el Everton, Eintracht o Besiktas.