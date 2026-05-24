Pablo Sánchez 24 MAY 2026 - 17:58h.

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La conclusión de la temporada regular da paso al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. A la espera de que concluyan otras competiciones como las europeas, los focos ya están centrados en la cita mundialista y, en el caso de España, conocer la lista de convocados de Luis de la Fuente para el torneo. Entre esos seleccionados hay dudas sobre la presencia de Remiro.

La conquista de la Copa del Rey y la consiguiente clasificación para Europa engañan en cierto modo sobre la discreta temporada de Remiro bajo los palos de Anoeta. El guardameta es el portero que más goles ha encajado en LALIGA EA SPORTS con un total de 60 en 37 partidos, lo que hace una media de 1,62 tantos por encuentro.

Unos números complejos teniendo en cuenta sus últimas actuaciones y las de sus compañeros tanto en la Real Sociedad como con España. La llamada de Luis de la Fuente no está del todo clara después de un último tramo de temporada bastante insuficiente. Por desgracia, el rendimiento deportivo puede no ser el único motivo para que Remiro se pierda el Mundial.

Tocado en Barcelona

El duelo de la última jornada frente al Espanyol, que terminó con empate a uno, dejó también damnificado a Remiro. El meta partía como titular, pero tuvo que ser sustituido tras hacerse daño durante el calentamiento. Por este motivo Marrero fue de la partida. El del RCDE Stadium ha sido, además, el único tanto encajado por el portero suplente en la competición doméstica.

Luis de la Fuente y su cuerpo técnico tendrán las últimas palabras sobre la presencia de Remiro o no en Estados Unidos, México y Canadá.