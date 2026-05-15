Joaquín Anduro 15 MAY 2026 - 16:40h.

Álex Remiro destacó en Girona y se llevó los elogios de Matarazzo

La Real Sociedad se mueve contra la estrategia del Barcelona: la encrucijada de Álex Remiro

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Uno de los temas a resolver este verano por la secretaría técnica de la Real Sociedad, con Erik Bretos a la cabeza, es el futuro de Álex Remiro, con contrato hasta 2027 e interés de clubes como el FC Barcelona. El meta, que también apura sus opciones de ir al Mundial con España, fue uno de los más destacados en el empate en Girona, lo que le hizo llevarse los elogios de Pellegrino Matarazzo.

El técnico neoyorquino, en la sala de prensa de Montilivi, respondió en 'spanglish' y entre risas a la pregunta de la reacción del meta de Cascante tras habérsele cuestionando: "¿Cuestionando? ¿Who is cuestionando? You are cuestionando. I was not cuestionando".

Tras ello, Pellegrino Matarazzo, ya en serio, señaló lo importante que es para la Real Sociedad Álex Remiro, del que destacó su juego de pies a pesar de la confianza de sus compañeros: "Yo no estaba cuestionando a Alex, porque sé lo que tenemos con Alex como portero. Es un portero muy completo, es elegante en sus movimientos, muy preciso, para muchos balones en sus días buenos... Tiene días muy buenos para nosotros, en los que es siempre figura clave, un jugador clave".

"Pero también es muy bueno con el balón. Tenemos que mejorar esa parte porque creo que le mantenemos demasiado tiempo con el balón, sin suficiente movimiento. La gente empieza a sentirse insegura cuando Álex tiene el balón y no hay movimiento. Lo hemos hecho mucho mejor en el pasado, pero conocemos las cualidades que tiene Álex para poner los balones donde tienen que estar", finalizó el entrenador estadounidense.

Álex Remiro y un verano entre el Mundial y su renovación con la Real Sociedad

El futuro más inmediato de Álex Remiro, una vez acabe la participación de la Real Sociedad en LALIGA EA Sports, pasa por el Mundial de este verano. Tras haber entrado en la prelista, Luis de la Fuente deberá decidir ahora si mantiene el tridente de guardametas del navarro junto a Unai Simón y David Raya o si apuesta por Joan García en lugar del arquero txuri urdin después de no haber despejado la duda en la convocatoria de marzo.

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Después, la Real deberá sentarse a hablar con el arquero de Cascante para negociar su futuro ante el final de su contrato el 30 de junio de 2027. El club quiere seguir con él y ambas partes deberán llegar a un acuerdo para su continuidad mientras el Barça presiona con su intención de formar dupla, precisamente, con Joan García en la portería azulgrana.