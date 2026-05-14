El precio de Ander Barrenetxea ante el interés de Manchester United y Chelsea en su fichaje

Fran Fuentes 14 MAY 2026 - 14:27h.

La Real Sociedad no tiene una gran necesidad de vender, por lo que, en principio, se ceñirán a su cláusula de rescisión

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Ander Barrenetxea ha dado un paso adelante en la Real Sociedaden el segundo tramo de temporada. Ante la ausencia de Take Kubo durante su lesión, y repartiéndose las bandas con Gonçalo Guedes, el donostiarra ha demostrado descaro, atrevimiento y mucho, mucho desborde. En este sentido, el jugador ha recibido incluso la llamada de Luis De la Fuente para acudir a la Selección Española. Es más, no sería de extrañar verle en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, especialmente con las lesiones de jugadores como Lamine Yamal, Nico Williams o Víctor Muñoz. El seleccionador querrá estar prevenido y, como dispone de 26 fichas, probablemente una de ellas vaya destinada a reforzar el ataque. Sin embargo, el impacto del jugador txuri urdin no solo se ha hecho sentir en nuestras fronteras, sino también fuera de ellas. Y es que en Inglaterra su nombre resuena con fuerza como un posible fichaje dentro del 'Big Six'.

En este sentido, según avanza el diario Marca, tanto Manchester United como Chelsea tienen en su agenda y hacen un exhaustivo seguimiento de Ander Barrenetxea. Y es que, cansados de pagar millonadas por jugadores dentro de la misma Premier League para que luego no tiren la casa por la ventana, busquen mejores oportunidades fuera de las islas.

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En este sentido, aún no se han producido contactos. Eso sí, de haberlos, el jugador se postularía como la siguiente gran venta del conjunto txuri urdin. Y es que la cláusula de rescisión de Ander Barrenetxea es de 75 millones de euros. Esta ascendió desde los 70 'kilos' en su pasada renovación, firmada en el 2024, comprometiéndose con el club txuri urdin hasta el 2030.

La Real Sociedad no tiene necesidad de vender a Ander Barrenetxea

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La Real Sociedad no es un club vendedor, ya que goza de buena salud económica. La gestión de Jokin Aperribay mantiene saneado al club y, aunque algún dispendio reciente como el de Umar Sadiq todavía escuece, no hay una economía boyante pero sí estable. De este modo, la entidad tampoco tiene la necesidad de vender para cuadrar desajustes. Es por eso que, en principio, no tiene motivos para bajar mucho de esa cifra marcada, que club y jugador acordaron.

De este modo, en el club no pondrán facilidades para la salida de un jugador que se ha convertido en pieza clave, que siente los colores, cuyo rendimiento presente es muy positivo y cuyo futuro pinta aún mejor. A sus 24 años, la Real Sociedad no se plantea la salida de Ander Barrenetxea, como no sea por la cláusula.