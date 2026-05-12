Celia Pérez 12 MAY 2026 - 17:38h.

El delantero está firmando una buena temporada con el Mirandés

Pellegrino Matarazzo coincide con Mikel Oyarzabal en el punto débil de la Real: "Habría menos locura"

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A falta de tres partidos para acabar la temporada y sin terminar de levantar el vuelo tras conquistar la Copa del Rey, la Real Sociedad comienza a dar los primeros pasos para la que será la plantilla de Pellegrino Matarazzo la próxima campaña. Para ello, la dirección deportiva comienza a tomar las primeras decisiones, como es la no renovación de Aritz Elustondo, pero otras muchas aún están en el tintero como es el futuro de Carlos Fernández.

El delantero sevillano parece haber encontrado su suerte en el Mirandés, equipo en el que se encuentra cedido, después de no haberlo hecho ni con el cuadro txuri urdin ni en el Cádiz. En Anduva parece haberse reencontrado con su mejor versión, con 16 goles en lo que va de temporada y siendo uno de los máximos goleadores de LALIGA HYPERMOTION en un equipo que, además, pelea por la salvación.

Ahora, con el final de temporada a la vuelta de la esquina, su futuro vuelve a ser una incógnita. Regresará a una Real Sociedad con la que aún tiene firmada un años más de contrato y la pretemporada será clave para que Pellegrino Matarazzo decida qué hacer con él. En caso de no quedarse parece que los pretendientes no le faltarán y, según publica el diario Marca, la UD Las Palmas habría puesto su punto de mira en él.

El cuadro isleño está rastreando el mercado en un busca de un delantero con gol y ahí han apuntado el nombre de Carlos Fernández. El sevillano es uno de los que más convence a la dirección deportiva ya que su perfil encajaría tanto en Segunda como en Primera, en caso de ascenso. La cuestión, es que su llegada no es sencilla, primero porque no se sabe aún si se quedará en el conjunto donostiarra o en caso de salir, no será del todo barato. En la Real quieren sacarle aún partido a un jugador por el que pagaron 10 millones de euros en su momento.