Joaquín Anduro 10 MAY 2026 - 19:54h.

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La Real Sociedad se encamina ya hacia el final de temporada después del empate 2-2 ante el Real Betis con tres partidos más que supondrán el adiós de Aritz Elustondo al equipo donostiarra tras haberse confirmado su salida esta pasada semana. El de Beasain jugó como titular en el choque de Anoeta de este sábado cuajando una gran actuación que quiso destacar Pellegrino Matarazzo con elogios en sala de prensa.

"Aritz hizo un muy buen partido, muy bueno. Aritz defiende con y sin balón. No recuerdo si tuvo un error en un pase pero estuvo muy sólido. Esto, simplemente habla de su profesionalidad y de su disposición para estar ahí cuando lo necesitamos. Ha sido así desde el día uno en que llegué aquí. Así que estoy contento por él. Contento de que hoy pudiera jugar desde el principio y hacer un partido tan bueno", declaró el técnico neoyorquino.

Un encuentro que no era nada fácil para Aritz Elustondo al tener que enfrentarse a jugadores de la velocidad de Ez Abde o el Cucho Hernández, que también cayó a su costado en más de una ocasión. A pesar de no poder competir contra ellos en cuanto a velocidad punta, el defensa tiró de veteranía para poder frenarles antes de tener que marcharse en la segunda mitad bajo la ovación de Anoeta.

Los tres partidos que le quedan a Aritz Elustondo en la Real Sociedad

Aritz Elustondo aún tiene tres partidos por delante para poder despedirse de la Real Sociedad en una campaña marcada por la conquista de la Copa del Rey. Los choques restantes son las visitas al Girona y al Espanyol y el duelo ante el Valencia del próximo domingo que supondrá la despedida de Anoeta tras toda una vida como txuri urdin.

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La decisión de su salida no fue nada fácil tal y como confirmó Pellegrino Matarazzo en la rueda de prensa previa a este choque ante el Betis: "Es una decisión que ha sido difícil. Una decisión del club y yo soy parte del club. Sabemos lo que tenemos con Elustondo. Increíble personalidad y carácter. No ha jugado conmigo y lo ha dado todo para el equipo, para este club".

"Es increíble lo que nos ha dado, su influencia en el juego. Tengo una gran admiración y respeto hacia él. A veces hay que tomar decisiones difíciles. Es una oportunidad para otros jugadores para crecer, es parte de la decisión que hemos tomado", finalizó el técnico sobre Aritz.