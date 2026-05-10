Andrea Esteban 10 MAY 2026 - 00:20h.

Óskarsson sigue ganando peso y convence junto a Oyarzabal

Mikel Oyarzabal señala los deberes de la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo para la 26/27: “Nos está costando cerrar la portería”

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La Real Sociedad volvió a dejar una de esas noches imposibles de explicar sin acelerarse. Capaz de ir perdiendo 0-2, marcar cuatro goles (dos anulados) y acabar rozando una remontada épica ante el Betis. Pero entre toda esa montaña rusa emocional, Pellegrino Matarazzo detectó el mismo problema que minutos antes había señalado Mikel Oyarzabal: la fragilidad atrás está condenando a los txuri urdin.

El técnico de Nueva Jersey terminó satisfecho con la reacción de su equipo, pero admitió que la Real sigue pagando demasiado caros sus errores defensivos. “Nos gustaría ser más estables en defensa, habría menos locura”, reconoció en rueda de prensa, dejando claro cuál es el gran debe del equipo de cara a la próxima temporada.

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“Estamos donde estamos por nuestro acierto ofensivo”

Matarazzo valoró muy positivamente el carácter mostrado por sus jugadores pese al 0-2 inicial. “Incluso tras el 0-2 hemos sentido que los jugadores querían ganar y eso era importante”, explicó tras un encuentro frenético en el que la Real atacó hasta el último segundo.

El entrenador insistió en que no le preocupa el caos cuando el equipo va por detrás en el marcador: “Si vamos perdiendo, no me importa la locura, me gusta que pensemos en cambiar la dinámica del juego y que pensemos que podemos ganar”. Sin embargo, sí dejó una reflexión importante sobre el equilibrio del equipo: “Tenemos que encajar menos goles, sobre todo de los que hemos recibido en esta segunda vuelta”.

Una idea que conecta directamente con las palabras de Mikel Oyarzabal tras el encuentro. El capitán también lamentó los “errores fáciles” y las “malas decisiones” que están penalizando a la Real en este tramo de temporada.

Óskarsson convence y la sociedad con Oyarzabal ilusiona

Más allá de la autocrítica defensiva, Matarazzo también dejó una lectura optimista sobre el futuro ofensivo del equipo. El técnico volvió a elogiar el crecimiento de Óskarsson y confirmó que la conexión con Oyarzabal le está gustando mucho.

“Siempre hemos visto su calidad. Antes jugaba 20 minutos y cambiaba partidos; ahora juega 90 y también mete goles”, explicó. Y cuando le preguntaron por la dupla con el capitán, fue claro: “Sí, me está gustando”.

La Real sigue siendo un equipo imperfecto, imprevisible y por momentos descontrolado. Pero también uno que nunca deja de empujar. Y eso, ahora mismo, parece ser la base sobre la que Matarazzo quiere construir la próxima temporada.