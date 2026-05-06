Pablo Sánchez 06 MAY 2026 - 10:41h.

La dupla de Pellegrino Matarazzo para el fin de temporada de la Real Sociedad: "Han conectado muy bien"

Cuarto máximo goleador de LALIGA HYPERMOTION

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La temporada de la Real Sociedad está prácticamente finiquitada. Con el título de Copa del Rey en el bolsillo y la clasificación para Europa, el objetivo ya es intentar quedar lo más arriba posible en LALIGA EA SPORTS en las cuatro jornadas que restan. La quinta plaza, a 10 puntos, parece ya una quimera. Con este escenario, en las oficinas y en el entorno txuri urdin comienza a hablarse del futuro y de la confección de la nueva plantilla. En ese horizonte, el nombre de Carlos Fernández volverá a entrar en escena.

El delantero andaluz no ha tenido suerte como txuri urdin. Tampoco la tuvo durante su cesión en el Cádiz la temporada pasada, aunque este año las cosas pintan muy distintas. El Mirandés llamó a la puerta de Anoeta para llevárselo a préstamo y en Anduva se ha reencontrado con su mejor versión. Carlos suma 16 goles en lo que va de temporada y es, hasta la fecha, el cuarto máximo goleador de LALIGA HYPERMOTION en un equipo que, además, pelea por la salvación.

El espigado delantero esta rindiendo a un excelente nivel cuando la temporada entra en su recta final y decisiva. Con un año de contrato por delante con la Real, se avecina otro importante dilema en la casa txuri urdin sobre su futuro.

Posibles escenarios con Carlos Fernández

Sobre el futuro de Carlos no hay nada definido. Lo único seguro es que volverá a Gipuzkoa el próximo mes de junio cuando acabe su contrato en Miranda de Ebro. A partir de ahí, toca esperar a las decisiones que se tomen en las oficinas del club. Lo más lógico es que se le busque otra cesión con la que pondría fin a su contrato en la Real, una opción ante la cual no van a faltar pretendientes debido a sus grandes números.

La posibilidad de que ambas partes lleguen a un acuerdo para rescindir el contrato también suele ser algo habitual cuando solo queda un año por delante. No obstante, Pellegrino Matarazzo también tendrá algo que decir una vez vuelva a contar con él este verano.

Las múltiples opciones evidencian que se avecina un verano con nuevos dilemas respecto a la figura de un futbolista que vuelve a sonreír sobre el verde.