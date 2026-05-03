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La dupla de Pellegrino Matarazzo para el fin de temporada de la Real Sociedad: "Han conectado muy bien"

Matarazzo, en un partido de la Real Sociedad
Matarazzo, en un partido de la Real Sociedad. Europa Press
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La Real Sociedad encara el tramo final de la temporada con múltiples variantes abiertas en ataque y con la sensación de que el técnico está probando fórmulas para dar con la combinación ideal. Entre ellas, una pareja que ha llamado especialmente la atención: Mikel Oyarzabal y Óskarsson, una sociedad que ya ha dejado buenas sensaciones cuando ha coincidido sobre el césped.

Pellegrino Matarazzo se refirió a esa posible dupla sin cerrarse a un único plan, destacando la buena química entre ambos en experiencias anteriores, aunque dejando claro que no hay una única vía definida para el futuro inmediato del equipo.

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Oyarzabal y Óskarsson, una conexión que ilusiona

El técnico explicó que la convivencia entre ambos delanteros ha funcionado bien en el pasado, aunque insistió en que no se trata de una decisión cerrada ni definitiva. “Me han gustado muchas veces en el pasado, cuando los hemos juntado en el campo, han conectado muy bien”, señaló, valorando la complementariedad entre el capitán txuri-urdin y el delantero islandés.

Sin embargo, el mensaje del entrenador fue claro: la Real Sociedad tiene más opciones ofensivas y la idea es construir la mejor mezcla posible en función del estado de forma de los jugadores.

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Mikel Oyarzabal y Orri Oskarsson, en un partido de la Real Sociedad
Mikel Oyarzabal y Orri Oskarsson, en un partido de la Real Sociedad. Cordon Press

Un final de temporada abierto a cambios

Matarazzo dejó entrever que las próximas jornadas servirán para probar alternativas y ajustar piezas. El objetivo pasa por encontrar equilibrio, energía y rendimiento en función de las necesidades del equipo en este tramo decisivo.

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“Este equipo tiene mucho potencial y muchos perfiles diferentes entre los que podemos elegir. Se trata de construir la mezcla correcta para el futuro, especialmente en las próximas semanas”, explicó.

El técnico también subrayó la importancia de factores como el hambre competitivo y el estado físico de los futbolistas a la hora de definir sus decisiones.

Pellegrino Matarazzo, en sala de prensa
Pellegrino Matarazzo, en sala de prensa. Real Sociedad
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