El hijo de Westerveld, opción de fichaje para la portería cumpliendo la filosofía Athletic

Joaquín Anduro 03 MAY 2026 - 18:36h.

Sem Westerveld, vinculado con el Athletic por haber nacido en Donosti

Mikel González valora cambios en la portería del Athletic: nueva fórmula, tres opciones y Edin Terzic

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El Athletic Club sigue a vueltas con la portería, una de las posiciones en duda dentro de la planificación de la próxima temporada con Edin Terzic a los mandos y con Unai Simón como el único con una plaza fija. Julen Agirrezabala vuelve de su cesión en el Valencia, Álex Padilla tiene su plaza en el aire y Mikel Santos podría ascender mientras a ellos se les suma la opción de fichar a Sem Westerveld, hijo del que fuera portero de la Real Sociedad.

Sander, exguardameta internacional neerlandés y actual entrenador en las categorías inferiores de la Oranje, brilló con el cambio de siglo en el Liverpool y, en el mercado invernal de la 01/02, firmó por el conjunto txuri urdin, donde pasó dos temporadas y media antes de seguir con una carrera en la que también jugó en el Mallorca y el Almería en España. En verano de 2002, nació su hijo Sem en Donosti por lo que, a pesar de tener también nacionalidad de los Países Bajos, cumpliría con la filosofía Athletic.

Una situación similar a la de Efe Korkut, hijo del también exfutbolista de la Real Sociedad Tayfun, que también nació en Euskadi mientras su padre era futbolista del cuadro donostiarra. El internacional sub 19 con Turquía ha sido un habitual con el Bilbao Athletic en esta segunda vuelta de la temporada en Primera RFEF con la salvación ya en la mano.

Sem Westerveld, de 23 años, se formó en las categorías inferiores del AZ Alkmaar y este verano se convertirá en agente libre una vez finalice su cesión en el Maastricht al acabar su contrato. Según informa Telegraaf, el Athletic Club se suma a los clubes interesados en su fichaje junto al Leuven belga o el Kaiserslautern alemán.

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Los candidatos a la portería del Athletic

El nombre de Sem Westerveld se une a los candidatos a ocupar la portería del Athletic durante la temporada 26/27 en la que se espera que Edin Terzic tome los mandos del cuadro zurigorri. Unai Simón seguirá como el portero titular y la posible participación de Álex Padilla con México en el Mundial podría aumentar su caché en el mercado de cara a una salida.

Julen Agirrezabala volverá después de haber perdido la titularidad en el Valencia con su lesión y de que el club che haya decidido no efectuar su opción de compra. Además, Mikel Santos ascenderá tras su gran campaña en el Bilbao Athletic a la espera de saber si tendrá ficha con el primer equipo o se le busca una cesión para que se foguee.