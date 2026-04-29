Mikel González valora cambios en la portería del Athletic: nueva fórmula, tres opciones y Edin Terzic

Ángel Cotán 29 ABR 2026 - 08:13h.

Se volverá a producir una salida, pero irrumpe un nuevo inquilino para la portería

Eder Sarabia valora la apuesta del Athletic por Edin Terzic con un pero: "Me habría gustado"

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El Athletic Club centra sus esfuerzos en terminar bien LALIGA EA Sports sin dejar de pelear por los puestos que brindan la opción de competir en el viejo continente. La irregularidad rojiblanca le resta posibilidades, pero Ernesto Valverde quiere despedirse del banquillo de San Mamés con el enésimo objetivo cumplido. A renglón seguido, 'oficialmente' comenzará una nueva etapa, y con ella se esperan cambios.

Jon Uriarte arrojó nuevos detalles del que será el próximo entrenador de los leones, pero por respeto a una leyenda como el Txingurri, el anuncio queda fijado para el término del presente curso. Todos los caminos apuntan a un Edin Terzic que, desde la lejanía, ya está colaborando con la entidad bilbaína.

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El técnico alemán es el elegido para liderar una plantilla que sufrirá altas, pero también bajas. Una de las demarcaciones que sufrirá modificaciones será la portería, parcela en la que Mikel González valora una nueva fórmula de mercado.

Mikel González valora cambios en la portería del Athletic Club

Esta temporada, el Athletic apaciguó el debate bajo palos dando salida de manera temporal a Julen Agirrezabala. De este modo, Unai Simón, que sigue a buen nivel, ha sido el meta titular, brindando la Copa del Rey a Álex Padilla. No obstante, el Valencia CF ya ha transmitido al club rojiblanco que no hará efectiva su opción de compra por el arquero. Esta decisión, unida a la esperada promoción de Mikel Santos, abre un nuevo escenario.

El Director de Fútbol de los leones, según informa MARCA, estudia la posibilidad de cambiar la fórmula de salida de uno de los porteros que tiene en nómina el Athletic. Unai Simón no sale, por lo que son tres los candidatos a dejar el club en el próximo verano. Los focos se centran en un mano a mano entre Padilla y Agirrezabala, pero el joven Mikel Santos cuentan con muchos pretendientes.

De la cesión, al traspaso. La próxima salida que se produzca en portería podría ser definitiva, pero aún no hay una decisión tomada. Y es que en la dirección deportiva de los leones aguardan por un Edin Terzic que deberá ofrecer la última palabra sobre el portero que hará las maletas.