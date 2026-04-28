Alberto Bravo 28 ABR 2026 - 16:23h.

Hay siete equipos clasificados, la última plaza se la jugarán FC Barcelona y RCD Espanyol

El Real Madrid gana la Youth League

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VigoLa Real Federación Española de Fútbol ha celebrado el sorteo de los cuartos de final de la Copa de Campeones Juvenil. Nueve equipos, ya que RCD Espanyol y FC Barcelona aún no tienen su plaza garantizada, pelearán por el título de campeón y lucharán por ganarse una plaza en la próxima Youth League. Celta de Vigo, Athletic Club, Valencia CF, Real Madrid, Granada, Real Betis y UD Las Palmas ya tienen garantizada su plaza en esta eliminatoria en la que se buscará al mejor juvenil de España.

El sorteo puro entre los siete campeones de grupo y el mejor segundo, que se dirimirá en la última jornada de la fase regular entre Granada y Real Betis -actual campeón- ha decantado los siguientes emparejamientos. Paco Gallardo, seleccionador sub 19 y sub 20, ha sido el encargado de extraer las bolas de la copa de cristal.

Los cuartos de final se jugarán a doble partido. Los primeros equipos que salieron en el sorteo disputarán el encuentro de ida en su casa. La vuelta se disputará en el campo del equipo que salió segundo en el sorteo. Las semifinales y final, en formato final a cuatro, se disputarán a partido único en una sede que aún no se ha elegido.

Eliminatorias de los cuartos de final de la Copa de Campeones

Valencia CF - Real Betis o Granada

Real Madrid - Athletic Club

UD Las Palmas - Celta de Vigo

Real Betis o Granada - FC Barcelona o RCD Espanyol