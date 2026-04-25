Pablo Sánchez 25 ABR 2026 - 21:09h.

Edin Terzic 'toma' sus primeras decisiones en el Athletic a la espera de Jon Uriarte

El alemán, el mejor posicionado para aterrizar en San Mamés

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El Athletic afronta su visita al Atlético de Madrid con la mente puesta en varios frentes. El primero de ellos y más inmediato es el de tratar de lograr un billete para Europa de cara a la próxima temporada después de un año más amargo que dulce. Una vez concluya el curso actual, toca cerrar la contratación del nuevo técnico, después de que Ernesto Valverde anunciara hace un par de meses su adiós a final de año. Todos los focos apuntan en estos momentos a Edin Terzic.

El técnico de Menden es el mejor posicionado para aterrizar en el banquillo de San Mamés e incluso ya se habla de que el míster trata de integrarse desde la lejanía en las labores de la parcela deportiva. Desde el club, como es lógico, no se avanzan detalles hasta que la temporada toque a su fin, aunque el trabajo desde las oficinas no cesa.

Sobre ello habló en la previa del encuentro frente al Atlético el presidente Jon Uriarte, quien desprendió elogios para Valverde y desveló algunos detalles del que será nuevo entrenador del equipo.

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Las palabras de Jon Uriarte

Ernesto Valverde: "Anunció que no iba a seguir. El balance ha sido magnífico en sus tres etapas, nos ha dado grandes alegrías, un buen juego, el rock and roll, entrar en la Champions y un titulo de Copa, así que ha sido una gozada que nos haya dirigido estas cuatro temporadas y ahora a cerrar bien su capítulo porque Ernesto Valverde es un mito en el Athletic".

Nuevo entrenador: "Ya habrá tiempo al acabar la temporada en la que aún hay mucho en juego para hablar de nombramientos de otras personas, hemos trabajado muchísimo desde hace tiempo en ese capítulo y va a ser un entrenador de primerísimo nivel".

El Atlético: "Partido muy complicado, pensando en si rotaban o venían con el filial, pero mi gozo en un pozo. Saca un once titular de muchísimo nivel con la plantilla tan profunda que tiene. Hay un pique sano. Surgió del Athletic, lo creó gente vinculada al Athletic, a ver si podemos demostrar quién es el padre y quién es el hijo aquí".