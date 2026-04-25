Asís Martín 25 ABR 2026 - 20:08h.

Edin Terzic, helados, precisión y romanticismo alemán para el Athletic

Oihan Sancet ha jugado esta temporada 35/46 partidos, cinco de ellos como suplente

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BilbaoVuelta a la misma receta 'médica' del míster... Si en la pasada jornada, la 33 de LALIGA, llamó la atención el banquetazo para Oihan Sancet, futbolista considerado una de las dos-tres grandes estrellas rojiblancas y para muchos, de hecho, el atacante más determinante en tareas ofensivas del equipo bilbaíno por encima incluso del afamado y mediático extremo internacional Nico Williams...

La cosa se ha vuelto a repetir en el Estadio Metropolitano donde el navarro vuelve a empezar el encuentro en el banquillo siendo hoy el bermeano Unai Gómez el encargado de alojarse en la mediapunta con idea de currar mucho en la presión de la salida de juego local y de tratar de dar pulmón y auxilio al centro del campo de Iñigo Ruiz de Galarreta y Alex Rego ante la baja por sanción de Mikel Jauregizar.

Pero no le están saliendo las cosas esta temporada al ‘Ciervo’ de Mendillorri, lo que ha generado un acalorado debate en el entorno con opiniones de todos los colores. Desde un Aitor Larrazabal que pedía “venderlo”, a un Iñaki Pola que cree que “no va a llegar ni la mitad de lo que ha sido” frente a un Patxi Salinas, que dice que “jamás, en absoluto, vendería un jugador único para el Athletic como Oihan Sancet”.

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Ernesto Valverde le 'recetó' banquillo a Oihan Sancet en el Athletic-Osasuna de San Mamés y ahora otra vez ante el Atlético en el Metropolitano

El martes Valverde justificó su suplencia ante el club que le tuvo en origen en sus categorías inferiores apuntando que su elegido para suplirle de inicio, Alex Berenguer, “nos puede ayudar teniendo movilidad y velocidad. Se ha movido en esa posición más veces y entiendo que necesitamos también un cambio para intentar mover un poco el esquema de Osasuna”.

Si por ejemplo Andoni Gorosabel se reivindicaba en la victoria ante Osasuna después de los palos que se han llevado los laterales derechos, sin duda la afición del Athletic recibiría casi con un descorche de champán y reparto de abrazos ver a Oihan Sancet lucirse no en el tapete de póker sino en la guarida colchonera. Sus tres goles en toda la liga, dos ellos desde el punto de penalti, no son de recibo para un jugador de su estatus, su salario y su talento.