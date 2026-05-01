Basilio García Sevilla, 01 MAY 2026 - 07:22h.

El partido se juega este lunes, 4 de mayo, a las 21.00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán

Azpilicueta, metido: “No tenemos tiempo, hay que dar un paso al frente”

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El Sevilla FC y la Real Sociedad cerrarán la jornada 34 este lunes en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en un partido dramático para los locales y más tranquilo para los visitantes, clasificado ya para Europa y con no demasiadas posibilidades para alcanzar el quinto puesto. Los sevillistas, eso sí, se juegan la supervivencia en LALIGA EA SPORTS, afrontando el partido desde los puestos de descenso a falta de solo cinco jornadas para el final.

En ElDesmarque desgranamos los posibles onces que pondrán en liza tanto Luis García Plaza como Pellegrino Matarazzo, que regresa a la ciudad en la que se proclamó campeón de la Copa del Rey hace apenas un par de semanas.

El posible once de Luis García Plaza

El Sevilla se está jugando la vida en un Sánchez-Pizjuán que va a rozar el lleno. La afición ha entendido que no hay mucha más cera que la que arde, y que le toca dar un paso al frente para salir cuanto antes de unos puestos de descenso a los que cayó el pasado fin de semana. El partido, además, se jugará conociendo todos los resultados.

La principal novedad en el once debe ser la inclusión de César Azpilicueta, al que Luis García Plaza espera como el comer desde que se hizo cargo del equipo. El navarro apuntalará una defensa junto a Castrín y Kike Salas para darle mayor consistencia. Además, Akor Adams debe volver a la delantera tras el mal partido de Maupay -a pesar de su gol- en El Sadar.

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Así, el once del Sevilla estaría formado por: Odysseas; Azpilicueta, Castrín, Kike Salas, Suazo; Juanlu, Agoumé, Batista Mendy, Oso; Rubén Vargas y Akor Adams.

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El once más probable que puede sacar Pellegrino Matarazzo

En Donosti, las aguas bajan muchísimo más tranquilas. Tanto es así, que el equipo ha tenido tres días de descanso tras el partido del pasado domingo ante el Rayo Vallecano en la capital de España, y no ha entrenado hasta el jueves para preparar el partido de Nervión.

Pellegrini Matarazzo está pendiente de si podrá o no contar con Igor Zubeldia, que podría regresar tras un mes de baja, y colocará un once mixto entre los más habituales y otros que ahora están tomando más protagonismo. Con todo, la quinta plaza puede seguir a tiro.

Así, el once de la Real Sociedad estaría conformado por Álex Remiro; Aritz, Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Soler, Gorrotxategi, Luka Sucic; Kubo, Barrenetxea y Oyarzabal.