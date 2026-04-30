Basilio García Sevilla, 30 ABR 2026 - 12:38h.

El navarro espera reaparecer el lunes en la 'final' ante la Real Sociedad

El entrenamiento del Sevilla, lleno de pancartas de las peñas; así reaccionaron los jugadores

Compartir







Desde que llegó al club en el tramo final del mercado veraniego, César Azpilicueta está llamado a ser una de las voces principales en el vestuario del Sevilla FC. El navarro lo ha ganado todo, y ahora está ante el reto de conseguir su primera permanencia ya como veterano, tras haber saboreado las mieles de levantar los títulos más relevantes del mundo del fútbol.

Este jueves, ha tomado la palabra para expresar el sentir del vestuario en la rueda de prensa intersemanal. Hacía falta una voz autorizada, y la del defensa es una de ellas pese a que aún no ha jugado desde la llegada de Luis García Plaza. “Estamos con muchas ganas de que llegue el partido. Hemos podido sentir en cada momento a la afición, cómo está con nosotros, cómo sabemos que tenemos que remar todos en la misma dirección. Es un partido muy importante, el club está por encima de las individualidades, y ahora es el momento de conseguir el objetivo. La inconsistencia durante toda la temporada nos ha llevado a esta situación, hay que afrontarla como tal, y a por ello vamos a ir”.

PUEDE INTERESARTE César Azpilicueta se suma a la final ante la Real Sociedad

Azpilicueta recordó que en su carrera no todo fue ganar Champions o Premier Leagues, y que ya ha luchado por retos similares en alguna ocasión. “Transmitir tranquilidad es complicado en estos momentos cuando eres joven. Lo viví con 17 años en Osasuna B, mis dos primeras temporadas en Primera con Osasuna conseguí la permanencia en la última jornada. Son situaciones que hacen crecer, que hay que vivir con ellas, cuando eres más joven lo vives de otra forma. Hay que estar centrados en lo que somos capaces de hacer en el terreno de juego, lo que podemos prepararnos, el hacer las cosas bien, tener consistencia y confianza durante la semana, te hace llegar en mejores condiciones al partido. Hay mucho ruido alrededor, hay que intentar que ese calor de la afición se lleve al positivismo y a darlo todo. Lo que está en nuestra mano lo tenemos que hacer, los que jueguen, los que no, lesionados, todo el mundo, remar en toda la dirección. Hay que demostrarlo, hay que arrimar el hombro”.

Azpilicueta, por cierto, se apunta para el partido del lunes, y Luis García Plaza le espera como agua de mayo para apuntalar una defensa que hace aguas. “Ha sido una temporada de mucho aprendizaje, he tenido más lesiones musculares que en toda mi carrera, es lo que toca y hay que afrontarlo. Lo he intentado, muchas veces por ímpetu ir más rápido de la cuenta y lo he pagado. Asumo esa responsabilidad. Ahora, con lo que nos viene, estoy empezando a entrenar con el grupo y a ayudar desde donde toque. Vienen partidos importantes, rápidos, y hay que ayudar. Por mi parte, trabajo día a día para estar en las mejores condiciones para ayudar al equipo desde dentro o desde fuera”.

PUEDE INTERESARTE César Azpilicueta prioriza una recuperación total por encima de su posible último encuentro en El Sadar

Además, rehúye la posibilidad de un nuevo cambio de entrenador y manda un mensaje claro, no hay tiempo y hay que reaccionar a la voz de ya. Luis García Plaza. “No es momento de hablar de nombres propios, somos los que somos y los que vamos a tener que sacarlo. El míster nos pide que seamos un equipo ordenado, analizando al rival ver donde podemos hacerles daño y hacernos fuertes. Esta semana hemos tenido las dos sensaciones, el levante la primera parte no fue buena, no transmitimos lo que nos estábamos jugando. En pamplona el equipo dio un paso adelante, salvo los últimos minutos. Ganamos segundos balones, duelos, no creamos muchísimas ocasiones, pero el equipo tenia otra sensación. Pero no nos da, son dos derrotas, tenemos que dar un paso al frente todos. Esto se hace desde la autocrítica, desde la crítica constructiva, u actuando rápido. No tenemos tiempo y hay que dar un paso al frente”, expresaba Azpilicueta.

PUEDE INTERESARTE César Azpilicueta apunta a primer líder de la defensa de García Plaza

Más de Azpilicueta

Gestionar la ventaja. “Cuando llega este tipo de situaciones, a favor y en contra, se acentúan más las emociones. Tenemos que tener más equilibrio, cuando nos pusimos por delante, que quedaba mucho partido, que quizás pudimos dar un paso adelante y buscar el segundo gol. Nos ha pasado muchísimas veces. A partir del 1-1 nos apretaron, son un equipo que marca mucho en los últimos minutos, y en uno de esos centros llegó. Es muy importante el equilibrio y el gestionar. En un partido pasan muchísimas cosas, a veces positivas y a veces negativas, y el gestionar eso nos va a dar más confianza para afrontar cada partido”.

El gol de Catena. “Fue un momento duro. Encajar un gol en el último minuto no es fácil de gestionar en estas situaciones, pero hay que pasar ese dolor e intentar que no vuelva a ocurrir. Lo hablamos y es momento de actuar. Todos sufrimos ese dolor de perder un punto en el último minuto, aprender, la Real demostró en Vallecas que todos los equipos buscan más. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos, va a haber un ambiente espectacular, nos van a empujar desde la llegada y eso hay que transmitirlo en el campo. Tenemos que dar a la afición, gestionando bien esas emociones, hay que saber no pasarse, que todo sea positivo y podamos celebrar el primer paso de cara al objetivo”.

Mensaje en el césped. “El mensaje lo tenemos que dar en el campo. Lo que puedo sentir en la calle, las banderolas hoy, es unión, que la afición está con nosotros, nos apoya, que se va a crear un ambiente espectacular y eso hay que devolverlo. Es bonito agradecerlo aquí, pero es en el campo, en cada entrenamiento y sobre todo en el partido, que es donde se juegan los puntos”.

La Real y la defensa del Sevilla. “Futbolísticamente la Real es un rival que viene en un gran ascenso futbolístico en los últimos meses, consiguiendo incluso la Copa del Rey. Tiene muchísimo talento, no dan mucho tiempo al rival, llevar el paso del partido, con muchas amenazas en ataque, diferentes perfiles… Hemos concedido muchísimos goles y si queremos conseguir el objetivo vamos a tener que ser muchísimo más solidos de aquí a final de temporada, y el lunes es la primera oportunidad de conseguirlo”.

Un equipo preparado. “Ninguno va a creer que el otro se va a salvar, lo importante somos los que estamos aquí. De ahí no voy a salir. Es innecesario, y no va a llegar a ningún sitio mis palabras. Nosotros tenemos que demostrar e ir a conseguirlo”.

Su valoración de la temporada. “He jugado más minutos que la temporada pasada en Liga. He estado mucho más lesionado, pero he competido más. Cuando lo veo de forma negativa, veo que no puedo jugar cinco partidos seguidos, y cuando es de forma positiva, después de jugar 19 años y cientos de partidos, he jugado más que la temporada pasada. Hay momentos más difíciles que otros, pero ya no es momento de echar la vista atrás, sino de afrontarlo, de que quedan cinco partidos, que sean los mejores cinco partidos de mi carrera y consigamos el objetivo”.

El Sánchez-Pizjuán de las grandes noches. “Seguro que es un ambientazo. Lo he vivido como visitante, lo he sufrido, y me toca disfrutarlo de local. Cuando llegan momentos de dificultades, cuando se ve que todo el mundo es consciente de la dificultad, porque eda es la realidad, todo el mundo da lo máximo, el club y el escudo está por encima de cada uno. Son muchísimos años de historia y hay que luchar por ello. Como futbolista, son estos partidos lo que quieres jugar. Es por lo que entrenamos cada día. El lunes es una buenísima oportunidad de demostrar y dar un paso al frente”.

Cambio personal. “Esta va a ser la cuarta vez que lucho la permanencia. Estás al inicio de la carrera y es diferente, ahora me ha tocado vivir una parte excepcional del fútbol que es ganar títulos. Yo sabía a lo que venía, a ayudar el objetivo del club y en ello estamos”.

Los que desean el descenso del Sevilla. “Aquí lo importante somos los que estamos dentro y tenemos que luchar por el objetivo. No deberíamos prestar atención a lo que viene de fuera, y más centrarnos a los que estamos aquí en el día a día, a la afición… esta situación no se había vivido años atrás, hay que pasar por ella y vamos a conseguirlo”.