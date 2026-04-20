Pepe Jiménez Sevilla, 20 ABR 2026 - 08:22h.

César Azpilicueta se queda solo

César Azpilicueta asume que podría perderse su última cita en El Sadar por estar al 100% en mayo

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El grupo, antes que lo individual. César Azpilicueta, jugador del Sevilla, tenía marcado en rojo dos escenarios esta temporada en los que quería estar sí o sí, por encima de todo, y ya ha asumido que uno de ellos deberá olvidarlo por el bien de sus compañeros. El ex del Atlético de Madrid asume que no podrá jugar ante Osasuna... para estar al 100% en el mes de mayo.

Porque César Azpilicueta si ha demostrado algo desde que llegó al Sevilla es máximo compromiso. El zaguero ha sido consciente durante todo el curso de sus limitaciones físicas e incluso, en citas como la del Betis en La Cartuja, ha pedido el cambio asumiendo que algún compañero podía aportar más que él.

Ese compromiso le ha llevado, en varios momentos, a precipitarse con su recuperación o reaparición, pero esta vez es diferente. El zaguero, que quería jugar -no sabe aún si por última vez- en El Sadar, ha aceptado que sus opciones ante Osasuna son mínimas y priorizará estar al 100% para ayudar a sus compañeros en el mes de mayo.

Formado en la cantera de Osasuna, Azpilicueta sabe que a sus 36 años y tras una temporada llena de infortunios físicos, podría estar ante su último año en la élite, por lo que la cita del próximo domingo con el Sevilla podría ser su última oportunida de jugar como profesional en El Sadar. Pero el grupo manda.

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Azpilicueta quiere estar al 100% para el mes de mayo, el decisivo, poder ser parte del equipo ante la Real Sociedad, ante Espanyol, Villarreal, Real Madrid y Celta, poder estar con sus compañeros sea en el césped o en el banquillo, y para ello sabe que arriesgar con la cita en El Sadar sería una mala decisión.

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De momento, el zaguero está dentro de los plazos previstos, trabaja sin descanso para volver y asume, muy a su pesar, que podría no volver a El Sadar como futbolista profesional.